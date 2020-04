Naalakkersuisut tabte sag om el-millioner

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 14. april 2020 - 12:07

Knap havde de sidste nytårsraketter oplyset nattehimlen, før Naalakkersuisut bad finansudvalget om at foretage nogle ændringer i bevillingerne til Nukissiorfiit, så det var muligt at køre med uændrede el- og vandpriser for hele 2020.

Af referatet fra mødet den 8. januar, der er offentliggjort på Inatsisartuts hjemmeside, viser det sig, at politikerne i finansudvalget langt fra støtter Naalakkersuisuts energipolitik.

Billig olie

Oliepriserne er for tiden meget lave, og det har medført, at mange borgere kan se en fordel i at benytte den billigere oliebaserede opvarmning frem for at benytte den offentlige varmeforsyning.

- Udvalget tolker oplægget sådan, at dette (borgernes valg af oliedrevet opvarmning, red.) skaber bekymring hos Naalakkersuisut. For udvalget kan det nemt forstås sådan, at motivet for nærværende ansøgning om merbevilling alene er, at få forbrugerne til at overgå fra olieopvarmning til opvarmning med el. Med andre ord, at lokke de borgere, der kan forsyne sig med billigere varme til at overgå til en åbenbart dyrere løsning for landskassen og dermed skatteborgerne, fremgår det af referatet fra finansudvalgsmødet.

Nukissiorfiit irettesættes

Politikerne i finansudvalget sender desuden noget af en bandbulle mod det nettostyrede energiselskab.

- Udvalget ser det som et positivt tegn, hvis der blandt kunderne er stigende bevidsthed omkring billigere opvarmning. Det er derfor udvalgets holdning, at Nukissiorfiit bør fokusere på opretholdelse af sin forsyningspligt, og at den bevilling, der ydes til dækning af udgifterne hertil, ikke anvendes til formål, der har til hensigt at udkonkurrere eller bekæmpe kundernes mulighed for selv at få adgang til billigere varme, står der.

Finansudvalget bemærker, at det er uklart, om kommunerne tilsvarende skulle reducere sin andel til gadebelysning, som de i dag betaler en tredjedel til.

- Det er desuden udvalgets holdning, at der ikke bør hentes eksempelvis ekstraordinære udbytter fra de Selvstyreejede selskaber, KNI i nærværende tilfælde, fremgår det i afslaget til Naalakkersuisut.