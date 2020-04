Naalakkersuisut har skjult opgør for borgerne

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 28. april 2020 - 12:21

Et departement i Selvstyret bestilte en skatteyderbetalt advokatvurdering af et andet departements ansvarsområde. Et helt uhørt træk, lyder det fra kilder.

Advokatundersøgelsen mundede desuden ud i forkerte konklusioner, som gav anledning til spekulationer og kritik i offentligheden af Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq.

Historien er kommet frem på baggrund af en aktindsigt til Sermitsiaq.AG, men den kunne være kommet frem langt tidligere.

Pressemeddelelse dateret 13. februar

I de dokumenter som Sermitsiaq.AG har fået indsigt i ligger en pressemeddelelse, som ikke er blevet sendt ud. Meddelelsen er dateret 13. februar i år.

Meddelelsen handler om, at Kammeradvokaten blåstempler Skattestyrelsens administration af reglerne om obligatorisk pension.

En konklusion, der er stik modsat af, hvad advokatfirmaet DLA Piper kort forinden er nået frem til i et andet notat. Her konkluderede DLA Piper, at Skattestyrelsen handlede i strid med loven i et 31 sider langt notat.

Kompetente myndigheder ikke inddraget

- Notatet søgte at sætte spørgsmålstegn ved lovligheden af administrationen af loven om obligatorisk pensionsordning. Kompetente myndigheder var ikke inddraget i notatets udarbejdelse, står der blandt andet i pressemeddelelsen.

Notat fra DLA Piper blev bestilt af naalakkersuisoq for erhverv Jess Svane og givet til naalakkersuisoq for finanser Vittus Qujaukitsoq 27. januar kort før et åbent samråd om sagen:

- Da det ikke tidsmæssigt var muligt at forholde sig til det omfattende partsindlæg inden samrådet, besluttede Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer at bede Kammeradvokaten om en juridisk vurdering med særligt henblik på at få undersøgt lovligheden af administrationen af Inatsisartutlov om obligatorisk pensionsordning.

Grønt lys 19. marts

Pressemeddelelsen er som nævnt dateret til 13. februar, som er kort efter, at Kammeradvokaten kom med en ny vurdering, som modsat DLA Piper blåstempler Skattestyrelsens praksis. Kammeradvokatens udtalelse er dateret 10. februar.

Først over en måned senere tages udtalelsen fra Kammeradvokaten op på et møde i Naalakkerusisut. Det sker 19. marts, hvor Naalakkkersuisut beslutter, at Vittus Qujaukitsoq kan udsende den nu mere end en måned gamle pressemeddelelse.

Qujaukitsoq og Departement for Finanser har dog endnu ikke udsendt pressemeddelelsen, som ellers blåstempler Skattestyrelsens administration. Ifølge Sermitsiaq.AGs oplysninger skyldes det blandt andet coronakrisen, der for alvor satte ind i midten af marts.