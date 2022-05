Naalakkersuisut siger farvel til den sidste coronarestriktion

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 17. maj 2022 - 20:57

Nu behøver indrejsende ikke at have en dokumentation for at være vaccineret mod Coronavirus ved indrejse til Grønland.

Naalakkersuisut har besluttet at ophæve de gældende indrejserestriktioner, så man kan rejse ind til Grønland uden hverken test eller vaccinationsdokumentation. Ophævelse af indrejserestriktioner starter allerede i morgen onsdag den 18. maj.

Det oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse sent tirsdag aften.

- Ophævelsen af restriktionerne er sket på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering, siger Naalakkersuisoq for Sundhed, Mimi Karlsen i en pressemeddelelse.

Det kan dog hurtigt ændre sig, hvis det skulle blive nødvendigt, understreger naalakkersuisoq.

- Selvom vi har besluttet, at indrejsebekendtgørelsen skal ophæves, skal jeg understrege, at der kan ske ændringer i situationen med Covid-19, som betyder, at restriktioner skal genindføres. Vi holder løbende øje med, hvordan situationen udvikler sig, siger Naalakkersuisoq for Sundhed, Mimi Karlsen (IA).

Sker før tid

Indrejserestriktioner har betydet, at rejsende, der ikke har bopæl i Grønland skal have været vaccineret for Covid-19, hvis de vil rejse ind til Grønland. Men nu kan personer uden bopæl i Grønland rejse ind, uden at vise coronapas.

Indrejserestriktionerne blev i starten af april forlænget til at gælde frem til den 2. juni. Dermed ophæver Naalakkersuisut restriktionerne før tid.