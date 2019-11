Naalakkersuisut rækker hånden ud til ældre der gerne vil arbejde

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 15. november 2019 - 14:00

Ved pressemødet præsenterede Martha Abelsen (S) Naalakkersuisuts planer for at forbedre vilkårene til de ældre, der stadig vil være på arbejdsmarkedet.

Som det ser ud i dag, så bliver de ældres pension nedsat i takt med deres stigende bi-indtægt, som betyder, at for hver krone, som tjenes og betales skat af, sker der en reduktion i alderspensionen.

Skal ske fra 2020

- Men Naalakkersuisuts mål er, at de ældre skal kunne arbejde, uden at tænke på, at deres pension bliver nedsat. For vi ved, at der er pensionister, der undlader at arbejde, fordi de bliver bekymrede over, at deres pension bliver skåret. Det er det, som vi gerne skære væk fra loven, fremhævede Martha Abelsen i pressemødet. Naalakkersuisut arbejder for, at implementere tiltaget fra 2020.

Martha Abelsen ved fredagens pressemøde Leiff Josefsen

Hendes forslag blev andenbehandlet torsdag, hvor Siumut, Inuit Ataqatigiit, Demokraatit, Nunatta Qitornai samt Atassut stemte for forslaget.

Partii Naleraq raser over forslaget

Partii Naleraqs Hans Enoksen begrundede ved pressemødet mellem oppositionspartierne, hvorfor partiet ikke stemte for forslaget:

- Naalakkersuisut vil kun have forbedringer for de ældre, der kan arbejde. Hvad med de resterende pensionister? De borgere, der har arbejdet i en årrække bliver holdt for nar, sagde Hans Enoksen.

Flere tiltag til næste år

Martha Abelsen påpegede ved sin pressemøde, at Naalakkersuisut vil komme med andre forslag til næste år, der vil forbedre de ældres vilkår.

Forslaget bliver tredjebehandlet i Inatsisartut næste uge.