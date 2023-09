Naalakkersuisut med ny strategi: Disse indsatser skal forebygge selvmord

Kassaaluk Kristensen Søndag, 10. september 2023 - 15:26

Allerede eksisterende henvendelsesmuligheder skal styrkes og udvikles, så personer der er selvmordstruet kan få hurtigere hjælp.

Der skal borgerinddragelse til, så flere pårørende kan have kendskab til psykisk førstehjælp for de personer, der er ramt af krise, sorg eller stress.

Der skal mere opsporingsarbejde i folkeskolerne og ungdomsuddannelsesstederne, så unge der mistrives kan opspores og få den rette hjælp før de er for sent. Tiltaget skal være med til at sikre tryghed og trivsel i skolerne.

Arbejdet med aftabuisering skal fortsætte i befolkningen, så personer med selvmordstanker kan vide de ikke er alene.

Et tiltag fjernet

Det er de fire tiltag, som Naalakkersuisut præsenterer i deres nye strategi for selvmordsforebyggelse, som offentliggøres i dag på WHO's verdensdag for selvmordsforebyggelse.

- Alle børn, unge og familier skal have de bedste muligheder for at leve et langt og godt liv, udtaler Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Aqqaluaq B. Egede i en pressemeddelelse.

I gennemsnit er der 45 personer, der begår selvmord per år i Grønland.

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge har under høringsperioden kritiseret den nye strategi for at mangle psykisk hjælp til børn og unge. Strategien, som har været under høring i foråret indeholdt også psykisk hjælp som det femte tiltag. Men tiltaget psykisk hjælp, er ikke indarbejdet særskilt i den netop offentliggjorte strategi, men er indarbejdet under samtlige fire indsatser.

Den nye strategi, ”Qamani” er gældende i perioden 2023-2028.

Forankres lokalt

Socialstyrelsen kommer til at have det overordnede ansvar for koordinering af implementeringen. Strategien forklarer, at alle løsninger skal være lokalforankret og at indsatserne er udarbejdet ud fra lokalbefolkningens ønsker om forebyggelse.

- Vi skal samarbejde som ét folk for at hjælpe dem, der er ramt af selvmordstanker og tabet efter selvmord. For det er, når vi står sammen, at vi står stærkest. Vi har allerede mistet alt for mange liv, udtaler Aqqaluaq B. Egede.

Strategien har været længe undervejs, da Naalakkersuisut har lagt vægt på at indarbejde de unges anbefalinger til strategiarbejdet, der er beskrevet i en rapport af MIO, Qamani.

Føler du dig alene og har brug for nogen at tale med?

Kontakt Tusaannga ved at ringe på 80 11 80 eller ved at sende sms på 18 99.