Naalakkersuisut nølede i flygtningesag

Walter Turnowsky Lørdag, 27. april 2019 - 08:12

Selvstyret var tydeligvis ikke forberedt på, at man en dag kunne stå med en flygtningesag, da man fik en henvendelse fra det danske integrationsministerium i september 2016.

En flygtning havde tilbage i 2012 søgt asyl på politistationen i Nuuk. Den danske udlændingestyrelse havde givet ham afslag, så nu var sagen overgået til Flygtningenævnet.

Men selvom udlændingeområdet fortsat er dansk ansvarsområde, så fastslår en lov, der i 2001 er sat i kraft ved kongelig anordning, at der skal nedsættes et særligt flygtningenævn i Grønland til at behandle eventuelle asylsager. Nu var situationen så kommet, hvor det var blevet nødvendigt.

Til dette flygtningenævn skal Naalakkersuisut indstille et af medlemmerne, de øvrige indstilles af danske myndigheder og organisationer.

Første rykker

Så den 2. september 2016 skriver integrationsministeriet til Rigsombudsmanden og beder denne om at formidle beskeden om flygtningesagen videre til Naalakkersuisut.

- Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet skal i den forbindelse anmode Naalakkersuisut om at indstille en person, der af udlændinge-, integrations- og boligministeren kan beskikkes som medlem af Flygtningenævnet til behandling af den pågældende sag, står der i henvendelsen. Sermitsiaq.AG er kommet i besiddelse af en aktindsigt, hvor dette brev indgår.

Integrationsministeriet beder om et svar inden for en måned.

Men tilsyneladende hører man intet fra Naalakkersuisut, for den 12. oktober sender integrationsministeriet en rykker afsted.

- Den 2. september 2016 anmodede Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Naalakkersuisut om at indstille en person, der af udlændinge-, integrations- og boligministeren kan beskikkes som medlem af Flygtningenævnet til behandlingen af en sag vedrørende en person, der har søgt asyl i Grønland, hedder det i rykkeren.

I denne omgang beder man om svar inden for to uger.

Anden rykker

Samtidig begynder den pågældende asylansøger selv at undre sig over, at intet sker. Det fremgår af aktindsigten, at han henvender sig til det danske flygtningenævn for at høre, om der er nyt.

Flygtningenævnet skriver 25. oktober til integrationsministeriet:

- Som jeg netop har orienteret dig om telefonisk, har ansøgerens advokat rykket for berammelse af sagen, hedder det i en mail.

- Flygtningenævnet skal derfor venligst bringe brev af 22. august 2016 i erindring, hvori Flygtningenævnet har anmodet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om at anmode Grønlands Landsstyre om at indstille en person, der af ministeriet kan beskikkes som medlem af Flygtningenævnet til behandlingen af sagen.

Men svaret fra Naalakkersuisut lader vente på sig, så 9. november skriver ministeriet igen til Rigsombudsmanden - og nu fornemmer man en vis utålmodighed i skrivelsen.

- Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har fortsat ikke modtaget svar på vores henvendelser til Naalakkersuisut. Jeg skal derfor venligst anmode Rigsombudsmanden i Grønland om at rykke Naalakkersuisut for et svar på henvendelsen, samt forespørge, hvornår et sådant svar forventes at kunne foreligge.

Dagen efter skriver Rigsombudsmanden til Naalakkersuisut. 14. november kommer der så endelig svar fra det daværende departement for erhverv, arbejdsmarked, handel og energi, som indstiller en af departementets embedsmænd. Svaret med navnet sender Rigsombudsmanden samme dag videre til udlændinge- og integrationsministeriet.

Nyt medlem skal udpeges

Men der kommer yderligere til at gå næsten et år, inden arbejdet i flygtningenævnet i Grønland for alvor kan komme i gang.

For heller ikke de danske myndigheder arbejder ligefrem lynhurtigt. Det tager nogle måneder at få afklaret, hvem der skal være formand for flygtningenævnet.

I sommeren 2017 opstår der så igen problemer omkring Selvstyrets repræsentant i Flygtningenævnet. 6. juli bliver udlændinge- og integrationsministeriet gjort opmærksom på, at den pågældende har opsagt sin stilling i departementet for erhverv, arbejdsmarked, handel og energi. Derfor skal der indstilles en ny. Den indstilling kommer 20. september 2017.