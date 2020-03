Naalakkersuisut har lavet video om corona til børn

Merete Lindstrøm Mandag, 30. marts 2020 - 12:03

Det kan være svært at tale med børnene om coronavirus og få dem til at forstå alvoren i at vaske hænder hele tiden.

I en ny tegnefilm fra Naalakkersuisut får du hjælp til at snakke om de ting, der er værd at vide for børnene for ikke at blive alt for bange, men så de samtidigt forstår, at det er vigtigt, at hjælpes ad med at passe på hinanden.

Videoen findes både på grønlandsk og dansk.