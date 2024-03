Naalakkersuisut: Ny vejlov undervejs

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 09. marts 2024 - 14:40

Mens det er et kommunalt ansvar at anlægge veje inden for byer og bygder, er det i dag uafklaret om det er Selvstyret eller kommunerne, der har ansvaret uden for landets byer og bygder.

Det fremgår af et paragraf 37-svar, som Naalakkersuisoq for Infrastruktur Hans Peter Poulsen har lavet til Naleraqs Knud Mathiassen.

Naaleraq-politikeren ønskede svar på, om Naalakkersuisut har planer om at etablere en vej til ATV’ere mellem Tasiilaq og bygden 40 km nordligere Tiilerilaaq.

Hans Peter Poulsen slår fast, at Naalakkersuisut ikke har planer om at anlægge en ATV-vej det pågældende sted og henviser til, at Naalakkersuisut ikke kan påtage sig at anlægge veje, før man har fået udarbejdet en vejlov.

Ansvaret skal klarlægges først

- Naalakkersuisut kan ikke påtage sig at anlægge veje, før dette ansvar er klarlagt og før der er foretaget en overordnet prioritering af Selvstyrets midler til anlæg af veje, skriver Hans Peter Poulsen i sit svar.

Han oplyser til Knud Mathiassen, at det ikke er muligt at vurdere omkostningerne til den omtalte vej, “før der er foretaget en forundersøgelse af området”.

- Jeg kan dog konstatere, at Tiilerilaaq ligger på en anden ø end Tasiilaq. Det taler for, at det vil være en større opgave at anlægge en ATV-vej mellem Tasiilaq og Tiilerilaaq, oplyser Naalakkersuisoq for Infrastruktur.

Tiilerilaaq er en lille bygd, der har cirka 90 indbyggere.