Naalakkersuisut vil lave en strategi mod mobning

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 05. maj 2019 - 09:13

Naalakkersuisut skal pålægges til at udarbejde en strategi for forebyggelse af mobning i folkeskolen. Strategien skal være færdiggjort senest til foråret 2020. Sådan lyder et forslag til Inatsisartutbeslutning af Aqqa Samuelsen (IA).

Det forslag er Naalakkersuisut enige i. Naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, kirke og udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger skriver i sit svarnotat, at Naalakkersuisut er indstillet til at følge forslaget til dørs.

Bred forebyggelse

Ikke nok med det. Naalakkersuisut vil udbrede strategien, så forebyggelsen ikke kun sker i folkeskolen.

- En indsats omkring mobning bør omfatte alle børn og unge på førskoleområdet, i folkeskoler og på ungdomsuddannelser, og bør tilrettelægges i et tæt tværdepartementalt samarbejde mellem Naalakkersuisut, kommuner og andre interessenter, som arbejder med forebyggelse og bekæmpelse af mobning, skriver Ane Lone Bagger.

Tidsplan

Forslaget vil blive behandlet i Inatsisartut onsdag den 8. maj, hvor Naalakkersuisut vil fremkomme med et ændringsforslag. Ændringsforslaget lyder, at strategien skal indeholde forebyggelse mod mobning i førskolealderen, folkeskolen og ungdomsuddannelser, og skal implementeres i samarbejde med kommuner og andre relevante interessenter.

Naalakkersuisut mener endvidere, at der bør være en tidsplan til at implementere strategien.