Naalakkersuisut skal lave slædehundestrategi

Kassaaluk Kristensen Mandag, 16. maj 2022 - 17:45

Naalakkersuisut skal lave en strategi for at bevare og styrke kulturen omkring slædehunde. Inatsisartut har pålagt Naalakkersuisut til at udarbejde strategien til Inatsisartuts efterårsmøde i 2023.

Doris J. Jensens (S) beslutningsforslag om bevarelse af slædehunden er blevet vedtaget af Inatsisartut.

- Jeg mener, at det er vigtigt med en strategi for bevarelsen og udviklingen af slædehundekulturen, da det er nødvendigt med ekstraordinære tiltag, der kan fremme slædehundekulturen, som ellers vil stagnere, begrunder hun sit beslutningsforslag.

Det er ikke første gang, at Doris J. Jensen stiller et beslutningsforslag omkring bevarelse af slædehunde. I efteråret 2020 blev hendes første beslutningsforslag vedtaget med små ændringer. I sit nye forslag påpeger hun, at der ikke er sket yderligere i arbejdet omkring strategien, og at hun derfor stiller samme forslag igen til det nye Naalakkersuisut.

Racen på tilbagegang

I dag er der omkring 15.000 slædehunde i Grønland. Det er et stort fald af antallet i forhold til 1990'erne, hvor der var 35.000.

Og hunderacen er stadig stærkt udfordret af omgivelser, der er i rivende udvikling.

- Det er dyrt at have hundespalte, og slædehundene er i stærk konkurrence med snescootere. Klimaændringer og en lang række andre udfordringer, gør det nødvendigt, at lytte til forslag fra hundeslædekørerene, lyder det fra Doris J. Jensen.

Fuld opbakning

- Naalakkersuisut er positiv overfor tiltag der kan medvirke til bevarelse og udvikling af slædehundekulturen i Grønland. De allerfleste dyreværnssager har baggrund i under ernærede slædehunde samt slædehunde, der er døde af sult. Fokus på korrekt fodring og fodermængder vil derfor styrke slædehundenes trivsel og sundhed, sagde Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Karl Tobiassen (S) da beslutningsforslaget blev førstebehandlet.

Også samtlige partier i Inatsisartut bakker op om forslaget, hvilket Inatsisartuts udvalg for fiskeri og fangst lagde vægt på under deres betænkning.

Forslagsstilleren forventer, at udgifterne til udarbejdelse af en strategi om bevarelse af den grønlandske slædehundekultur ikke vil overstige 500.000 kr.

Beslutningsforslaget blev vedtaget af et enigt Inatsisartut.