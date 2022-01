Naalakkersuisut og Landslægeembedet indkalder til pressemøde tirsdag

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 25. januar 2022 - 10:32

Tirsdag klokken 13 afholder myndighederne endnu et pressemøde om corona.

Det er endnu begrænset med oplysninger om, hvad pressemødet specifikt vil handle om, men pressemødet kommer på et bagtæppe af udbredt smitte med coronavirus over store dele af landet.

Mandag oplyste Landslægeembedet desuden, at der er fem patienter indlagt på landets sygehuse på grund af Covid-19. I alt er 15 patienter testet positive for coronavirus, og ud af de 15 indlagte er ni patienter indlagt med Covid-19 i Nuuk, to i Ilulissat, to i Qaqortoq, èn i Upernavik og èn i Uummannaq.

Samtidig med den udbredte smitte, står restriktionerne på serveringssteders åbningstider til at udløbe ved midnat natten til onsdag.

Alkoholforbud udløber også

Restriktionen har betyder, at alle serveringssteder har skulle holde lukket i tidsrummet mellem klokken 22 og 05. Naalakkersuisut ventes at komme med en udmelding på pressemødet om, hvorvidt restriktionerne for serveringsstederne vil fortsætte.

Tirsdag aften udløber også forbuddet mod salg af alkohol i Qeqqata Kommunia. Forbuddet bad kommunen selv om at få indført, da kommunen ønskede at forebygge, at fester rykkede fra serveringssteder til private hjem samt yderligere coronasmitte.

Et andet spørgsmål, der kan blive bragt op på pressemødet, er, hvorvidt der kommer ændringer i de midlertidige restriktioner for visse byer og bygder.

Restriktionerne er lavet således, at de træder i kraft, når der findes ukendte smittekæder og gælder i øjeblikket for en lang række byer og bygder. Men med en ny teststrategi med færre test, må det formodes at være svært for myndighederne at følge med i, hvor der er ukendt smittekæder.