Naalakkersuisut inviterede til dialog: Kaffemik på Nordatlantens Brygge

Grønlands Repræsentation på Nordatlantens Brygge lagde torsdag mellem 16-18.30 hus til formandens årlige nytårskur i Danmark. Som noget nyt i år var dørene ikke kun åbne for inviterede gæster, men derimod for alle interesserede i bedste kaffemik stil.

– Vi har netop afsluttet første del med besøg fra ambassadører fra hele verden. Den anden del har vi valgt at holde som et åbent hus – en kaffemik – som vi plejer at gøre det derhjemme. Det er en ny tradition, vi prøver at starte op, så vi også kan være samlet, uden at det bliver alt for formelt, lød det fra formand for Naalakkersuisut, Múte B. Egede, der også talte om de udfordringer, der er i verden i dag med krig i Europa og i Mellemøsten samt klimaforandringer, der blandt andet påvirker fangerne i Qaanaaq og deres traditionelle levevis.

– Naalakkersuisut arbejder i et bredt samarbejde på at fremtidssikre det grønlandske samfund med fokus på de udfordringer, men også muligheder som fremtiden byder på. Derfor kigger vi også meget på nye indtægtskilder, så vi kan sikre velfærd og vækst, lød det fra Múte B. Egede.

Foruden formanden var også naalakkersuisoq for finanser og skatter, Erik Jensen, naalakkersuisoq for erhverv, handel, råstoffer, justitsområdet og ligestilling, Naaja H. Nathanielsen, naalakkersuisoq for selvstændighed og udenrigsområdet, Vivian Motzfeldt og naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Hans Peter Poulsen, til stede ved arrangementet.

– Jeg håber vi kan snakke sammen på kryds og tværs. Vi er flere medlemmer fra Naalakkersuisut tilstede, og I er mere end velkomne til at prikke os på skulderen og få en snak, lød opfordringen fra Múte B. Egede.