Naalakkersuisut indskyder millioner i Mittarfeqarfiit - Naleraq protesterer

Thomas Munk Veirum Mandag, 09. januar 2023 - 14:52

På efterårssamlingen sidste år fik Naalakkersuisut opbakning fra Inatsisartut til sine planer om at omdanne Mittarfeqarfiit til et aktieselskab og indskyde det i Kalaallit Airports-koncernen.

Manøvren sker i forbindelse med byggeriet af de nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

Kort før jul har Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg desuden godkendt, at Naalakkersuisut skyder 60 millioner kroner ind i Mittarfeqarfiit med henblik på at minimere selskabets fremtidige behov for servicekontrakter.

Koster i alt 135 mio. kr.

Mittarfeqarfiit får brug for servicekontrakter fremadrettet, fordi ejerskabet og driften af lufthavnen i Nuuk overgår til Kalaallit Airports, og det samme gør atlanttrafikken, når den internationale lufthavn i Nuuk står færdig.

Dermed står Mittarfeqarfiit tilbage med en række underskudsgivende lufthavne og heliporte, hvor der også er et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb.

Udover indskuddet på 60 millioner kroner nedskrives Mittarfeqarfiits kredit i Landskassen til nul. Den samlede øvelse koster 135 millioner kroner.

- En fiasko

Naleraqs medlem af Finans- og Skatteudvalget, Jens Napaattooq, godkendte ikke beslutningen. I en mindretalsudtalelse fra politikeren fremgår det, at hans parti mener, at når der er tale om så stort et beløb, burde det have været behandlet ved finanslovsforhandlingerne.

Jens Napaattooq henviser desuden til, at de årlige udgifter til servicekontrakter til Mittarfeqarfiit forventes at blive på 105 millioner kroner, når de nye lufthavne tages i brug, og at det ødelægger de samfundsøkonomiske beregninger for lufthavnsbyggerierne.

- Vi fra Naleraq mener, at forvaltningen af disse midler er en fiasko, står der i mindretalsudtalelsen.