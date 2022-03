Naalakkersuisut vil have indført "offervagter"

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 14. marts 2022 - 13:03

Naalakkersuisut har lavet en plan for, hvilke områder der skal prioriteres indenfor justitsområdet de kommende år. Og der er nok at tage fat på.

Naalakkersuisut vil med sine visioner for justitsområdet forsøge at forbedre vilkårene for ofrer og sikre befolkningens retsfølelse i højere grad end nu.

- Et sandt demokrati er kendetegnet ved et velordnet justitsvæsen, hvor kun skyldige dømmes, og hvor ofre for forbrydelser kan få oprejsning, skriver Naalakkersuisoq for Justitsområdet Naaja Nathanielsen om rapporten.

Offervagter skal hjælpe når det sker

I rapporten fremlægges flere konkrete forslag til indsatser.

- Det skal ske ved blandt andet at etablere offervagter, rekruttering af bistandsbisiddere samt specialiseret team til sager om vold i nære relationer og voldtægt. Naalakkersuisut ønsker ligeledes at styrke anstaltsbetjentuddannelsen, at øge antallet af kommunefogeder samt at sikre it-systemer, der er driftssikre og tidssvarende.

En offervagt er en som kan henvise borgere til de steder, hvor de kan søge hjælp eller rådgivning om deres problemer. Det er både Naalakkersuisut og justitsministeriet, som har ansvaret for at etablerer offervagter i landet.

Udover offervagter, så vil Naalakkersuisut også undersøge om der er mulighed for at oprette en offerfond. Offerfonden bruges i Danmark, hvor formålet er at hjælpe ofre for forbrydelser og trafikulykker. Det sker gennem tilskud til projekter og aktiviteter, der overordnet styrker viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre.

Flere bistandsbisiddere og landsbistandsadvokat

Naalakkersuisut vil også øge fokus på rekruttering af bistandsbisiddere, som kan være til stede under politiets afhøring og i retten sammen med ofret. Justitsministeriet har den fulde ansvar, da der ikke findes bistandsadvokater i Grønland. Antallet af bistandsbisiddere er ikke tiltrækkelig og Naalakkersuisut mener, at problemet kan løses ved, at afsætte ekstra midler.

- Naalakkersuisut ønsker at indførelse af en bistandsadvokatordning prioriteres. En bistandsadvokat varetager mange af de samme opgaver som en bistandsbisidder men har også opgaver og beføjelser af mere juridisk karakter. Spørgsmålet om indførelse af en landsbistandadvokat har været diskuteret i Rådet for Grønlands Retsvæsen, det skriver Naalakkersuisut i rapporten.

Befolkningen skal høres

Naaja Nathanielsen vil i den kommende periode række ud til befolkningen for at diskutere fremtiden for retsvæsenet her i landet.

- Et vigtigt element er også forebyggelse og resocialisering, da det jo er bedst, hvis forbrydelser slet ikke sker. Jeg ser frem til at drøfte de grundlæggende principper i vores retssystem med borgere, myndigheder og organisationer i de kommende år, siger Naaja Nathanielsen.

Der er flere visioner, som Naalakkersuisut prioriterer. Naalakkersuisut ønsker også at øge oplysning om mulighederne for at anmelde en forbrydelse samt oprette et team som er specialiseret i i sager om vold i nære relationer og voldtægt.

Naalakkersuisuts visioner og prioriteringer kan læses her.