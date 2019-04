Naalakkersuisut vil hjemtage søfartsområdet

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 23. april 2019 - 14:39

Naalakkersuisut vil lave en vurdering af en eventuel hjemtagelse af søfartsområdet. Det oplyser Naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Karl Frederik Danielsen (S) i et svarnotat til Inatsisartut.

Forslaget

Det er Siumuts Henrik Fleischer, der stiller et forslag om at pålægge Naalakkersuisut til at fremlægge en udredning for en eventuel hjemtagning af ressortområdet vedrørende sikkerhed til søs, skibsregistrering og søretslige forhold.

I dag er det den danske stat, der har ansvaret for sikkerheden til søs og skibsregistrering.

Analysen

Naalakkersuisoq for infrastruktur, Karl Frederik Danielsen oplyser i sit svarnotat, at Naalakkersuisut allerede har lavet en søfartsanalyse, ”Søfartsanalyse – scenarieanalyser af Grønlands Selvstyres eventuelle hjemtagelse af søfartsområdet”, der belyser konsekvenser af en eventuel hjemtagning af området.

Ifølge analysen er det muligt for Grønland at hjemtage ressortområdet for sikkerhed til søs og skibsregistrering. Vel at mærke i etaper, over en længere periode.

Analysen brugte Færøerne som et eksempel. Færøerne startede processen med at overtage søfartsområdet tilbage i 1949, hvor de overtog skibsregistrering i første omgang. Hele processen blev tilendebragt, da færingerne hjemtog hele søfartsområdet i 2002. Det tog 53 år.

Ikke nok med, at det vil tage tid at hjemtage området, det vil også koste kassen.

Konsekvenser

Ifølge analysen, som Karl Frederik Danielsen refererer til i sit svarnotat, er søfartsområdet et stort og komplekst område. En hjemtagning af området vil være et ”langsigtet ambition” og vil koste omkring 35 millioner kroner årligt for Selvstyret.

Omkostningerne vil være højere i opstartsfasen, da der skal etableres en helt ny organisation, med effektive arbejdsgange, og ansættes jurister og andet personale.

Ved hjemtagning skal landet også gøre sig klar til at hente arbejdskraft udefra, lyder det i analysen. Driften af søfartsområdet vil kræve jurister, der har speciale indenfor søretslige forhold.

- Det vurderes, at det på tidspunkt i Grønland er meget begrænset med juridiske specialister med de relevante kompetencer, og at disse derfor må rekrutteres udefra, lyder det i Søfartsanalysen, der udkom i 2017.

Ændringsforslag

Karl Frederik Danielsen er dog positiv i sit svarnotat. Naalakkersuisut arbejder for en eventuel hjemtagelse af området.

Men i stedet for at udarbejde endnu en udredning, som forslaget ellers lyder, så vil Naalakkersuisut ændre forslaget, så Naalakkersuisut pålægges til at udarbejde en vurdering af en eventuel hjemtagning af ressortområdet, skriver Karl Frederik Danielsen.

Forslaget til Inatsisartutbeslutning vil blive drøftet den 25. april.