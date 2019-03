Naalakkersuisut godkender kommissorium for Fiskerikommissionen

redaktionen Fredag, 08. marts 2019 - 16:46

- Jeg er glad for at Naalakkersuisut i dag har godkendt kommissorium for Fiskerikommissionen. Fiskerikommissionens skal i sit arbejde belyse mange vidt gående opgaver, som skal danne ramme for ændring af den nuværende landstingslov for fiskeri.

Det siger naalakkersuisoq for fiskeri Nikkulaat Jeremiassen (S) i en pressemeddelelse fra selvstyret.

Kommissionen skal i sit arbejde blandt andet analysere og vurdere hensigtsmæssigheden af samt veje til i givet fald at implementere et eller flere af mulige tiltag.

Her er de overstående mål:

Rammestyring for ressourceudnyttelsen

Ejerskabs- og kvoteforhold samt adgang til finansiering

Sikring af konkurrence og mulig større spredning i ejerskab i fiskerisektoren

Øget værditilvækst fra udnyttelse af fiskeriressourcen

Økonomiske og administrative konsekvenser af forslag behandlet af kommissionen

- Jeg håber, at medlemmerne i Fiskerikommissionen vil være positivt indstillet til det forestående og alt afgørende arbejde for lov for fiskeriet, som skal gælde mange år ud i fremtiden, lyder det fra Nikkulaat Jeremiassen.

Det oplyses fra selvstyret, at Naalakkersuisut har udpeget advokat Jens Paulsen til formand for Fiskerikommissionen.