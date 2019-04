Naalakkersuisut freder fangstkvoter

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 01. april 2019 - 09:43

Siumuts Karl-Kristian Kruse har foreslået, at kvoten for nar- og hvadhvaler samt isbjørne ikke skal gælde i december og januar. Partii Naleraqs Napaattooq har sendt et andet beslutningsforslag om at ophæve kvoteringen af de samme arter plus hvalros ved Avanersuaq og Ittoqqortoormiiit.

Forkastes

Begge forslag forkastes af Naalakkersuisut, fremgår det af et svarnotat forud for behandlingen af beslutningsforslagene.

- Kvotesystemet har hjulpet positivt retning og har vendt den negative udvikling, der var i bestandene, inden kvoterne blev indført. De seneste videnskabelige rådgivninger for isbjørne, hvidhvaler og narhvaler i flere steder i Vestgrønland har medvirket til, at kvoter blev sat op i 2015, fordi der var vækst i bestandene, fastslås det i svarnotatet.

Ansvarlighed

- Kvotesystemet anses derfor som hensigtsmæssigt og ansvarligt. En ophævelse af det velfungerende kvotesystem vil vende den positive udvikling, som vores fangstdyr har gennemgået siden kvotesystemet blev indført, til noget negativt, og vi udnytter ikke mange års videnskabeligt arbejde til millioner af kroner, understreges det i afslaget.