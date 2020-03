Naalakkersuisut-formand mindes Daniel Skifte

redaktion Onsdag, 04. marts 2020 - 17:00

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S) har skrevet følgende mindeord om Daniel Skifte der døde i en alder af 84 år onsdag i Vejle:

'Til min store sorg modtog jeg meddelelsen om at tidligere medlem i hhv. Inatsisartut og Naalakkersuisut Daniel Skifte er afgået ved døden.

Daniel Skifte har på mange måder været engageret i vort samfund.

Daniel Skifte var aktiv idrætsudøver i sine unge dage, og han var dermed en af rollemodellerne blandt daværende sportsudøvere i Grønland. Han var ligeledes med til at igangsætte og fremme forenings- og forbundslivet i sportens verden. Han var f.eks. med til at stifte landets første skiklub NSP, ligesom han var med til at stifte landets badmintonforbund.

Daniel Skifte var uddannet folkeskolelærer. Udover at have arbejdet bl.a. som skoleinspektør, så har Daniel Skifte i en årrække arbejdet som forvaltningsleder for skoleområdet i Nuuk.

Daniel Skifte indledte sit arbejde i landets politik efter sin mange års virke i skolevæsenet.

Daniel Skifte var i en periode formand for partiet Atassut, og han var under denne periode landsstyremedlem for finanser. Daniel Skifte nåede også at virke som formand for landets parlament Inatsisartut.

Daniel Skifte fik i 2015 Selvstyrets selvstyrets fortjenstmedalje Nersornaat i guld for sit mangeårige arbejde for samfundet.

Æret være Daniel Skiftes minde.'