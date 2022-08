Naalakkersuisut vil forhøje børnetilskud

Kassaaluk Kristensen Mandag, 01. august 2022 - 11:56

Naalakkersuisut arbejder med et ændringsforslag til en lov, der har til formål at hjælpe en gruppe lavindkomstfamilier. Naalakkersuisut samle alle former for tilskud og ydelser til børnefamilier, så alle lavindkomstfamilier fremover kan få samme størrelse børnetilskud, uanset type af indkomst, familerne har.

Hovedformålet med forslaget er således at lave en ny ordning, der skal sikre, at alle familier med en årlig aktuel indkomst på under 136.000 kr. får ret til at modtage et ”højere” børnetilskud, lyder det.

Forslaget vil samlet koste landskassen 7,9 millioner kroner årligt.

Flere ydelser omdirigeres

- Der ydes i dag – ud over det almindelige børnetilskud – en række forskellige børnetillæg fra ordninger i henholdsvis lovgivningerne om alderspension, førtidspension, elevstøtte og studiestøtte.

- Dette har medført, at visse lavindkomstfamilier er blevet forfordelt i forhold til andre lavindkomstfamilier, lyder det i beskrivelsen af lovforslaget, som du kan finde HER.

De forskellige tillæg og børnetilskud skal ifølge ændringsforslagene samles og fordeles til familierne på ny. Dette kan resultere i, at nogle familier med indkomster som uddannelsesstøtte og førtids- samt alderspension, kan oplevet et mindre fald af børnetilskud før skat.

Ulighed skal mindskes

Ændringsforslaget skal sikre, at alle lavindkomstfamilier får ret til at modtage et lige børnetilskud, uanset hvordan deres indkomst tjenes.

- Der indføres derfor med indeværende ændringsforslag en ny ordning, der samler alle de omtalte børnetillægsordninger i et nyt samlet børnetilskud, som alene baserer sig på modtagerenes aktuelle indkomst, uanset hvordan de opnår deres indtægt, lyder det i bemærkningerne til ændringsforslaget.

Naalakkersuisut vil derfor se bort fra indkomsttypen, som kan være løn, førtidspension, uddannelsesstøtte eller anden offentlig ydelse.

Ifølge ændringsforslaget er der i alt 3.591 modtagere af børnetilskud, som ligger grund for beregningerne af den nye ordning.

Studerende i Danmark får muligheden

Med ændringsforslaget vil Naalakkersuisut samtidig give grønlandske studerende i Danmark mulighed for børnetilskud. Men det understreges, at gruppen af studerende i Danmark, der vil kunne modtage børnetilskud ikke er stor, og at udgifterne dertil vil ligge på omkring 100.000 kroner årligt.

Naalakkersuisut forventer, at ændringsforslaget vil koste landskassen 7,9 millioner kroner i 2023, når den nye ordning træder i kraft.

Forslaget er sendt i høring til den 10. august 2022.