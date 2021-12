Naalakkersuisut vil have flere frivillige

Kassaaluk Kristensen Mandag, 06. december 2021 - 08:59

Søndag var FN’s internationale dag for frivilligt arbejde for økonomisk og social udvikling.

Naalakkersuisoq for børn, unge og familier, Paneeraq Olsen oplyser i dagens anledning, at Naalakkersuisut barsler med en kampagne, der skal trække flere borgere ind i frivillighedens ånd.

- Nogle af os arbejder allerede frivilligt. Og mange af os vil gerne hjælpe til i det frivillige arbejde. At hjælpe hinanden er at bidrage til fællesskabet. Som frivillig i en forening eller organisation drager man omsorg for nogle, man nødvendigvis ikke kender. Og det er dejligt, når folk hjælper hinanden, som vi altid har gjort, siger hun.

Grønlandsk-dansk samarbejde

At styrke rammerne for de frivillige organisationer på børneområdet er et særligt initiativ i det Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge, oplyser Naalakkersuisoq i en pressemeddelelse.

Arbejdet skal være med til at tydeliggøre værdien af frivilligt arbejde og gøre det nemmere at være frivillig, hvis man ønsker det. Ved at forbedre rammerne for det frivillige arbejde kan organisationerne få flere frivillige. De kan også få mere ud af den indsats, som frivillige yder.

- Initiativerne under det grønlandsk-danske samarbejde har haft øje for mange forskellige aspekter af at hjælpe udsatte børn og unge. Dette initiativ rækker givetvis langt ud over børn og unge. Det kan styrke alle de frivillige organisationer, siger Paneeraq Olsen.

