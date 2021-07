Naalakkersuisut arbejder på genåbningsplan

Merete Lindstrøm Onsdag, 30. juni 2021 - 17:46

Vaccinationerne skrider frem, og der er åbnet mere op for indrejsende til landet. Men tingenes tilstand er fortsat ikke, som før corona ramte landet, og det bliver de måske heller ikke.

Men nu vil naalakkerusiut have lavet en langsigtet genåbningsplan, som skal give folk mere information om, hvad de kan forvente sig den kommende tid.

-Vi er i gang med at strikke noget sammen, som skal præsenteres for partilederne næste uge. Det skal gerne munde ud i en genåbningsstrategi, der er lavet på et ordentligt grundlag, siger Múte B. Egede (IA) til Sermitsiaq.AG.

Svaret kommer i forbindelse med at Sermitsiaq.AG har forholdt formanden kritikken fra borgerne og turistoperatører i Østgrønland som ønsker at få åbnet ruten til Island igen.

En rute i øst åbnes

Formanden oplyser, at servicekontrakten for ruten mellem Akureyri i Island og Ittoqqortoormiit åbnes fra i morgen, men at ruten fra Island til Kulusuk må vente lidt endnu.

- Uanset om man er østpå eller andre steder i landet, så er der en plan under opsejling til en egentlig genåbningsplan, så vi kan nærme os mere normale tilstande, siger Múte B. Egede.

Formanden er i gang med at indsamle information og materiale, der skal ligge til grund for genåbningsplanen. Han regner med at have materialet ultimo denne uge og begynde den politiske proces i næste uge.

- Det skal gerne ske rimelig hurtigt, men det kommer jo også an på, hvad der kommer frem i de informationer, vi indhenter. Vi har haft en god dialog blandt partiformanden siden coronakrisens begyndelse, så jeg ser frem til vores dialog om at åbne yderligere op for landet.