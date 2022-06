Naalakkersuisut arbejder for at finde midler til etablering af to lufthavne

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 05. juni 2022 - 08:13

Inatsisartut-medlemmerne Jens-Frederik Nielsen (D) og Charlotte Pike (IA) har spurgt naalakkersuisut, hvordan situationen er omkring etablering af lufthavne i de østgrønlandske byer, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit.

Naalakkersuisoq for infrastruktur Erik Jensen svarer således, at Naalakkersuisut arbejder på at finde finansiering til første del af planlægningsfasen af de to nye lufthavne i Tasiilaq og lttoqqortoormiit.

- Finansieringen af lufthavnene vil ske i tråd med det to-delte bevillingsprincip, som benyttes på anlægsområdet. Det betyder, at der i første omgang vil skulle afsættes en projekteringsbevilling, fremgår det.

Forundersøgelser og projektering

Erik Jensen siger også, at det er blevet konkluderet i analyserne, at landingsbanerne i Tasiilaq og lttoqqortoormiit umiddelbart kunne anbefales ud fra samfundsøkonomiske

vurderinger.

Charlotte Pike har spurgt, hvad tidsperspektiverne er i forbindelse med anlæggelse af lufthavn ved lttoqqortoormiit.

- Såfremt der findes finansiering, så er næste fase, at sikre finansieringen til konkrete forundersøgelser, samt en projektering, fremgår det af Erik Jensens svar.

Ingen tidsramme endnu

Da Inatsisartut allerede har besluttet at etablere de to lufthavne tilbage i 2015, handler det dybest set om at prioriteter arbejdsopgaverne, oplyste Múte B. Egede under spørgetimen torsdag.

- Etableringer af lufthavne i Vestgrønland er ved at blive færdiggjort, mens de næste opgaver er at realisere lufthavnene i Østgrønland. Projekteringerne skal på plads. Men fra talerstolen skal jeg være påpasselig med at komme med løfter, derfor kan jeg ikke sige, hvor midlerne skal komme fra, og hvornår de skal være på plads, svarede han om emnet i forbindelse med spørgetimen.

Han understreger også, at arbejdet med at finde finansiering til projektering sker i samarbejde med Inatsisartut.