Naalakkersuisut arbejder på aftale om atlantflyvninger

Thomas Munk Veirum Lørdag, 16. maj 2020 - 08:25

Efterhånden som Grønland genåbnes vil der blive brug for en mere fast flyforbindelse til Danmark.

Og den forbindelse er Naalakkersuisut i gang med at lave en aftale om med Air Greenland.

- I forbindelse med strategien for genåbning af Grønland arbejder Selvstyret i øjeblikket på en aftale, som skal sikre regularitet i atlantbeflyvningen mellem Kastrup Lufthavn og Kangerlussuaq, skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Departementet for Boliger og Infrastruktur forventer, at der ligger en aftale klar med Air Greenland i starten af den kommende uge.

Vil sikre fast rute

- I takt med, at Grønland begynder at åbne mere op i forhold til indrejse fra Danmark, vil der ske en øget efterspørgsel på pladser på fly til Grønland. Passagertallet vil dog langt fra blive som normalt i en sommerperiode, udtaler naalakkersuisoq for infrastruktur, Karl Frederik Danielsen og fortsætter:



- Derfor er det vigtigt, at vi får sikret, at der bliver en fast rute mellem Danmark og Grønland, som både giver en acceptabel frekvens for borgerne (antal flyvninger pr. uge) og samtidigt er økonomisk bæredygtig for Air Greenland.

Naalakkersuisut forventer at udsende mere information om aftalen med Air Greenland i den kommende uge.