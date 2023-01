Naalakkersuisut med alternativ løsning vedrørende mangel på dyrlæge

Anders Rytoft Fredag, 13. januar 2023 - 09:49

Veterinær- og Fødevaremyndigheden ønsker i en pressemeddelelse at præcisere de forpligtelser, som Selvstyrest dyrlæger har i forhold til behandling af dyr i Grønland.

Det sker i kølvandet på sidste uge, hvor Sermitsiaq.AG har kunnet beskrive, hvordan fåreholdere i Sydgrønland føler sig utrygge ved, at der ikke er en fast embedsdyrlæge tilknyttet.

LÆS OGSÅ: Mangel på dyrlæge skaber utryghed

Elna Jensen, forkvinde for Fåreholdernes Fælles Organisation, mener, at der er en tryghed i at have en dyrlæge i Qaqortoq, som man kender og som hurtigst muligt kan komme i en båd, specielt under lemningen i foråret og om sommeren.

Veterinær- og Fødevaremyndigheden oplyser, at Selvstyrets dyrlæger har forpligtelser overfor fåreholderne i Grønland.

Alternartive løsninger

- I den forbindelse bliver der hvert år lavet et stort stykke arbejde for at sørge for, at hver fåreholder har adgang til essentiel medicin til dyrene.

Det lyder videre:

- Der vil indenfor kort tid blive udsendt vejledninger til alle fåreholdere med information om, hvordan de skal forholde sig, hvis deres dyr bliver syge, herunder hvordan og hvornår de skal kontakte en dyrlæge.

Da det gennem de senste år har været ekstraordinært vanskeligt at rekruttere dyrlæger til Grønland, vurderer Veterinær- og Fødevaremyndigheden løbende, om der skal arbejdes på at tilkalde dyrlæger til Sydgrønland i kortere vikariater.

Veterinær- og Fødevaremyndigheden oplyser, at disse dyrlæger vil blive ansat til specifikke opgaver, som omhandler fåreavlen i Grønland - og de vil ikke være forpligtede til at tilse, behandle og operere på kæledyr.