Naalakkersuisut afviser større åbenhed om udgifter

Walter Turnowsky Torsdag, 16. maj 2019 - 07:46

Samarbejdspartiet ønsker større gennemsigtighed af, hvad de enkelte naalakkersuisut bruger penge på.

Partiet har derfor fremlagt et forslag om, 'at kreditkortudgifter, repræsentationsudgifter samt rejseudgifter med tilhørende bilag forbundet med hvervet som naalakkersuisoq gøres offentlig tilgængelig på en hjemmeside kvartalsvis.'

- Det er Samarbejdspartiets opfattelse, at enhver borger har ret til indsigt i, og fuld åbenhed omkring, hvad de betroede midler fra befolkningen anvendes til i både Naalakkersuisut, Inatsisartut og kommunerne, skriver partiets medlem af Inatsisartut, Tillie Martinussen i begrundelsen for forslaget.

Hun mener, at en større åbenhed kan forebygge sager om misbrug af offentlige midler.

- Det er ingen hemmelighed, at vi har haft kedelige sager, omkring brug af skattekroner, som befolkningen nok gerne havde set, var blevet brugt anderledes. Befolkningen fortjener indsigt i hvad deres skattekroner bruges til.

- At pligten til at fremlægge gennem lov beskytter samtidig Naalakkersuisut fra kedelige rygter, og sikre, at der ikke sker en afsporing af hensigten med offentlighedsloven, som embedsstand eller skiftende magthavere kan dygtiggøre sig i at undgå. Ved vedtagelse af nærværende, sikres det, at alle relevante bilag er fremlagt online, og er tilgængeligt for alle, lovgivere, pressen og menigmand, skriver hun videre i begrundelsen.

Naalakkersuisut mener imidlertid, at det vil være for dyrt at gennemføre forslaget samt, at det ikke fører til større åbenhed.

- Det er væsentligt at være bevidst om, at det allerede i dag gælder, at enhver har ret til aktindsigt. Efter gældende regler er der således allerede gode muligheder for at viden og indsigt i Naalakkersuisuts brug af midler, skriver naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq (NQ) i sit svarnotat.

Han skriver desuden, at det vil koste penge at gennemgå samtlige bilag, for at fastslå, hvad der skal offentliggøres og hvad der er underlagt tavshedspligt.

- Det er derfor sammenfattende Naalakkersuisuts indstilling, at en ordning som foreslået i beslutningsforslaget ikke vil bidrage i væsentligt omfang til at øge hverken gennemsigtigheden eller mådeholdet i Naalakkersuisuts bevillingsanvendelse. Den vil i det væsentligste snarere gøre den samme opgave dyrere at løse.