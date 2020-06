Naalakkersuisut afsætter 22 millioner til affaldsanlæg

Thomas Munk Veirum Lørdag, 13. juni 2020 - 15:57

Der skal være moderne afbrændingsanlæg i Nuuk og Sisimiut, og der skal etableres anlæg i Qaqortoq, Maniitsoq og Aasiaat, hvor man kan udnytte spildolie.

Kommunerne har oprettet affalsselskabet Esani til formålet, men Naalakkersuisut kommer også til at bidrage. Derfor har Naalakkersuisut reserveret 12 millioner kroner af Miljøfondens indtægter i 2019 til formålet.

I 2020 reserverer Naalakkersuisut yderligere 10 millioner kroner af fondens penge. Det fremgår af Miljøfondens første årsberetning, som netop er udgivet.

Det kan fonden støtte Naalakkersuisut fastsætter hvert år, hvilke områder Miljøfondens midler skal prioriteres til. Det skal dog være indenfor følgende emner: 1) forbrændingsanlæg og affaldsløsninger

2) natrenovationsanlæg

3) kontrollerede deponier

4) skrotning eller genbrug af udtjente køretøjer

5) affald omkring virksomheder, institutioner, boliger eller i det åbne land

6) efterladte skibe

7) fiskegarn og andet affald i havet

8) renholdelse af fiske- og fangstpladser

9) projekter, der muliggør en ressourcebevidst adfærd hos borgere og virksomheder. Kilde: Miljøfondens årsberetning

Ifølge beretningen får Miljøfonden sine indtægter, som var på 15 millioner kroner i 2019, fra afgifter på produkter til energifremstilling. Det drejer sig blandt andet om 10 øre i afgift per liter benzin samt gas og dieselolie.

Kielsen: Glædeligt med stort engagement

Hovedparten af indtægterne er altså gået til den nationale affaldsløsning, men fonden har også givet tilsagn om støtte til forskellige miljøprojekter for knapt tre millioner kroner.

Pengene er bevilget efter en ansøgningsrunde i 2019, hvor fonden modtog hele 58 ansøgninger:

- Det er utrolig glædeligt at se det store engagement, der er i hele landet for at yde en indsats for at værne om naturen. Det bekræfter Naalakkersuisut i, at der er brug for Miljøfonden, skriver formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, i årsberetningen.

Støttede World Cleanup Day med 10.000 kroner

Den støtte fonden giver spænder bredt. Eksempelvis støttede Miljøfonden World Clean Up Day med 10.000 kroner. Her blev samlet over 55 kg affald langs Kolonihavnen i Nuuk.

I den anden ende af skalaen har Miljøfonden støttet Grønlands Naturinstitut, KNAPK og Sustainable Fisheries Greenland med 800.000 kroner til et projekt, der handler om at bjærge tabte fiskeredskaber i Diskobugten.

- Projektet gennemføres over to år. Selve bjærgningen forventes gennemført i 2020. Derefter skal resultaterne analyseres og formidles, skriver Miljøfonden.