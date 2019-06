Naalakkersuisut vil åbne døren for mere udenlandsk arbejdskraft

redaktionen Søndag, 09. juni 2019 - 09:18

Det skal i fremtiden være lettere, enklere og langt hurtigere for statsborgere fra udlandet at komme til Grønland og få opholdstilladelse og arbejde, mener naalakkersuisoq for råstoffer og arbejdsmarked, Erik Jensen (S).

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Erik Jensen vil med et opsigtsvækkende udspil gøre radikalt op med den hidtidige arbejdsmarkedspolitik, når det gælder om adgang til international arbejdskraft. Og Naalakkersuisut står bag ham.

Naalakkersuisoqs initiativ kommer efter, at mange virksomheder længe har skreget efter mere udenlandsk arbejdskraft. Deres brancheorganisation, Grønlands Erhverv, GE, har påpeget, at der er akut mangel på international arbejdskraft i mange virksomheder.

- Den nuværende grønlandske lovgivning, der giver virksomheder, kommuner og selvstyret mulighed for at hente udenlandsk arbejdskraft, er meget restriktiv. Dét Færøerne har gjort, inspirerer mig rigtigt meget. Jeg vil arbejde på at få indført en ordning som på Færøerne. Det er mit budskab, siger Erik Jensen i et interview med Sermitsiaq.

Han vil blandt andet i forbindelse med de politiske forhandlinger om finansloven for 2020 i Inatsisartut fremsætte et forslag til ændring af landstingsloven om regulering af arbejdskrafttilgang til Grønland.

