Naalakkersuisut åben for samarbejde om sundhed med USA

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 03. oktober 2023 - 17:44

Naalakkersuisoq for selvstændighed og udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt (S) har luftet ideen om et muligt samarbejde indenfor sundhedssektoren under et Joint Committee møde med USA sidste uge.

Et muligt samarbejde indenfor sundhedssektoren er endnu ikke nedfældet i en fællesudtalelse, men Naalakkersuisoq pointerer, at drøftelserne nu kan startes.

Det melder Selvstyret i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for at vi kunne bruge lejligheden til at nævne overfor vores amerikanske samarbejdspartnere, at vi i Grønland kan have interesse for samarbejde indenfor sundhedssektoren og klimaområdet. Dette vil vi bruge den næste tid på at drøfte i større detaljer, udtaler Vivian Motzfeldt i en pressemeddelelse.

Debatten om manglende arbejdskraft indenfor sektoren i Grønland har fyldt en del generelt i samfundet, men også på det politiske plan.

- Jeg er glad for at se, at vores samarbejde med USA udvikler sig positivt og konstruktivt. Gennem dette samarbejde er vi med til at sikre, at der er gensidig værdi for Grønland og USA, siger Naalakkersuisoq for selvstændighed og udenrigsanliggender.

Handel, erhverv og uddannelse på blokken

De årlige Joint Committee-møder har til formål at gøre status på det løbende samarbejde mellem Grønland og USA på områder som forskning, uddannelse, kultur, råstoffer, energi, miljø, handle og investeringer.

Den 28. september har repræsentanter fra Naalakkersuisut og den amerikanske regering holdt deres årlige møde i Qaqortoq. Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender påpeger, at der er udsigt til mere samarbejde, da Grønlands infrastruktur er under stor udvikling.

Efter Joint Committee-mødet har der således været en erhvervsforum for at drøfte flere muligheder indenfor områder, der berører begge lande.

- Det gav mulighed for vigtige drøftelser omkring de potentielle roller, som udenlandske og hjemlige investeringer kan spille i bæredygtig udvikling af turismesektoren. Dette for at der kunne maksimeres fordele for lokale virksomheder, lokalsamfund og afbøde miljøpåvirkninger, skriver Selvstyret.