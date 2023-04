Naalakkersuisut åben overfor redegørelse om hash-legalisering

Thomas Munk Veirum Onsdag, 19. april 2023 - 13:17

Hele to punkter handler om hash, når medlemmerne af Inatsisartut tager hul på onsdagens møde i salen.

For det første skal politikerne behandle et beslutningsforslag fra Kristian Jeremiassen. Politikeren ønsker udarbejdet en redegørelse om fordele og ulemper ved legalisering af hash. Redegørelse skal indeholde forslag til, hvordan en legalisering kan gennemføres.

Kristian Jeremiassen henviser til, at flere andre lande har legaliseret cannabis, og politikeren ønsker at finde ud, om det samme kan ske her i landet, for at komme den ulovlige indsmugling til livs:

- Denne ulovlige import af hash resulterer i høje priser, hvor bagmændene tjener store summer som rammer brugerne hårdt.

Politiker: Misbrugere rammes hårdt

- Her i landet fører man enorme summer af penge, som vi ikke kender omfanget af, ud af landet som følge af salg af hash, hvor hash misbrugere og deres familier bliver hårdt ramt økonomisk, skriver Kristian Jeremiassen i begrundelsen for sit forslag og afslutter:

- Jeg mener, at såfremt man også her i landet skal åbne for en organiseret salg, så må vi vide fordele og ulemper af sådan en åbning, før vi tager det næste skridt.

Naalakkersuisut er positive over for at lave selve redegørelsen om fordele og ulemper. Alligevel har Naalakkersuisut fremsat et ændringsforslag, således at den del af forslaget, der handler om hvordan en legalisering kan gennemføres, udelades – den kan laves senere, hvis det ønskes, skriver naalakkersuisoq for sundhed, Mimi Karlsen (IA) i et svarnotat til Jeremiassens forslag.

Mange skadelige effekter

Naalakkersuisut anerkender, at hashsmugling er et stort problem, og at mange penge sandsynligvis forsvinder ud af landet på den konto.

Brug af cannabis kan dog også have en række skadelige effekter, advarer naalakkersuisoq for sundhed:

- Vi ved blandt andet, at der kan være skadevirkninger af både akut og langvarig karakter f.eks. afhængighed, psykoser, angst og panik, nedsat fertilitet og øget risiko for luftvejssygdomme, herunder kræftsygdomme. Dertil ved vi, at brugen af cannabis forringer hukommelsen og koncentrationsevnen, hvilket har negative konsekvenser for evnen til at gennemføre en uddannelse eller at udføre komplekse arbejdsopgaver, skriver Mimi Karlsen i sit svarnotat.

Belastet sundhedsvæsen

Derudover kommer Naalakkersuisut med en opfordring til, at man bør være meget opmærksom på, hvorvidt en legalisering af hash vil føre til flere opgaver for sundhedsvæsenet.

Sundhedsvæsenet er i forvejen presset af flere opgaver på grund af en aldrende befolkning samt store rekrutteringsudfordringer. Dertil kommer, at Sundhedskommissionen præsenterer sin betænkning dette forår. Det vil formentlig også betyde en lang række ekstra opgaver for at følge kommissionens anbefalinger.

- Alvorligheden af situationen i Sundhedsvæsnet betyder, at der er behov for at prioritere i arbejdsopgaverne. Ressourcerne skal anvendes, der hvor de gavner befolkningssundheden mest muligt, lyder det fra Mimi Karlsen.

Skal også debattere legalisering

Umiddelbart efter Kristian Jeremiassens forslag skal politikerne også diskutere selve legaliseringen af hash.

Der sker under en forespørgselsdebat, stillet af Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut.

Debatten har overskriften: forespørgselsdebat om problemer med smugling af hash, dødsfald ved smuglingsforsøg, ulovligt salg og besiddelse af hash, og penge der strømmer ud af Grønland, kan bekæmpes ved offentlig styret legalisering.