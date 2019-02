Naalakkersuisoq: Visit Greenland skal ikke flyttes til Ilulissat

Redaktionen Søndag, 03. februar 2019 - 15:02

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi, Aqqalu C. Jerimiassen (A) er uenig med Avannaata Kommunias vision om, at offentlige forvaltninger indenfor turismeerhvervet, såsom Vist Greenland bør få hovedsæde i Ilulissat.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Det er min opfattelse, at Visit Greenland er godt repræsenteret i hele landet, siger Aqqalu C. Jerimiassen i et svar til Avannaata Kommunias borgmester Palle Jerimiassens (S) udtalelse om, at turismerelaterede offentlige administrative forvaltninger, såsom Visit Greenland, bør have hovedsæde i Ilulissat, netop fordi Ilulissat er den største turismedestination.

Aqqalu C. Jerimiassen opfordrer Avannaata Kommunia til at få skabt et destinationsselskab.

