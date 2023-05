Naalakkersuisoq: Forældede kønsroller modarbejder børns muligheder

Thomas Munk Veirum Lørdag, 20. maj 2023 - 11:46

Alle skal have lov til at være dem, de er, og ingen skal bremses af sit køn men sikres lige muligheder for udvikling.

Det udtaler naalakkersuisoq for finanser og ligestilling, Naaja H. Nathanielsen (IA), i anledning af, at det lørdag er Grønlands Nationale Ligestillingsdag.

Hun siger, at der i Grønland fortsat er mange ligestillingskampe, der bør kæmpes, og at man som samfund skal blive bedre til at forstå, at der er et kønsperspektiv i de alvorlige udfordringer på socialområdet, på sundhedsområdet, i uddannelsessektoren, på arbejdsmarkedet med mere.

Kan kun vinde ved at arbejde systematisk med ligestilling

- Helt konkret kan vi pege på udfordringer med et traditionelt kønsopdelt arbejdsmarked, der modarbejder en bedre udnyttelse af arbejdsstyrken. Vi lever med traumerne, der opstår som følge af vold, seksuelle overgreb og selvmord. Der er en klar kønsvinkel i disse problemer.

- Vi ser det også i uddannelsessektoren, hvor alt for få drenge færdiggør en uddannelse. Som samfund vil vi kun vinde ved at arbejde mere målrettet og systematisk med ligestilling og køn, skriver Naaja H. Nathanielsen i en pressemeddelelse.

Hun oplyser i den forbindelse, at Naalakkersuisut arbejder på en ny ligestillings- og antidiskriminationslov samt at gøre op med det kønsopdelte arbejdsmarked.

- Det holder os tilbage

Naaja H. Nathanielsen vurderer, at fastlåste kønsroller modarbejder børn og unges muligheder:

- For mig handler ligestilling om din ret til at være som du er. Men desværre er virkeligheden sådan i dag, at fastlåste og forældede kønsroller og ulige magtforhold modarbejder drenge og pigers muligheder for at være den de er.

- Gennem kønsrollerne bliver vi mødt fastlåste forventninger om hvordan drenge og piger skal være og hvad de kan. Det holder os tilbage. Derfor er arbejdet for ligestilling vigtig. For vi har kun ét liv, og i det liv skal vi have lov at være den, vi er, siger Naaja H. Nathanielsen.