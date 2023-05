Naalakkersuisoq: Aftale om ungdomsboliger er godkendt

Anders Rytoft Tirsdag, 02. maj 2023 - 09:50

- Det glæder mig rigtig meget, at vi nu er i mål.

Sådan lyder det fra Erik Jensen, naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur.

Hans udtalelse kommer efter, at Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg har godkendt udmøntningen af midler til opførelse af henholdvis otte ungdomsboliger i Tasiilaq samt fire ungdomsboliger i Upernavik og fire ungdomsboliger i Qasigiannguit.

Med godkendelsen kan de endelige kontrakter nu indgås, oplyser Departementet for Boliger og Infrastruktur i en meddelelse.

Et vigtigt koncept

Det betyder, at der nu kan iværksættes bestilling af materialer, så byggeriet kan starte til sommer. Departementet forventer, at ungdomsboligerne kan tages i brug i slutningen af 2024.

Ungdomboligerne skal imødekomme behovet for boliger til unge i landets mindre bosteder. Det er formålet. Flere unge har ifølge departementet givet udtryk for, at de ønsker at blive boende i deres lokalsamfundet, men udfordres af en mangel på boliger, som er tilpasset deres behov.

- Konceptet med ungdomsboliger er et vigtigt initiativ for de unges vej ind i voksenlivet, og jeg ser frem til at se dem stå klar og blive taget i brug, siger naalakkersuisoq.

Det er tanken, at projektet, hvor den unge hjælpes til at bo på egen hånd, skal være et springbræt til at komme ind i voksenlivet. Departementet oplyser, at alle boligerne, som er omkring 45 kvadratmeter, vil være møbleret, hvorfor omkostningerne til etablering i forbindelse med indflytning kan holdes på et minimum.