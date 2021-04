Naalakkersuisoq vil have turisme til Kangerlussuaq – NU

Merete Lindstrøm Torsdag, 29. april 2021 - 07:46

Det kan godt være, at der bygges på livet løs for at få lufthavnene i Nuuk og Ilulissat klar til åbning i 2023. Det kan også godt være der planer om at bygge en ny lufthavn i Qaqortoq.

Men lige nu er Kangerlussuaq den eneste kommercielle lufthavn her i landet, hvor større fly fra udlandet kan lande.

- Kangerlussuaq er den eneste lufthavn, hvor jeg kan lokke nogen til lige nu, og den har desuden en meget høj regularitet, siger Pele Broberg (N) til Sermitsiaq.AG.

Derfor vil den nye Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Klima og udenrigsanliggender, arbejde hårdt og hurtigt på at gøre Grønland til trædesten for flypassagerer mellem USA og Europa.

Lave afgifter og ingen Corona skal lokke

Ved hjælp af lave landingsafgifter, coronafrit land og spændende tilbud om at se indlandsisen og køre hundeslæde, kan flyselskaber lokkes til at mellemlande i Kangerlussuaq på turen over Atlanterhavet fra Nordamerika mod Europa.

- I Island betaler man ingen mellemlandingsafgift, hvis passagererne opholder sig otte dage i landet, før de flyver videre, påpeger Pele Broberg.

Det sker for at fremme passagerernes brug af penge, der lægges i oplevelser. Det er blandt andet på den måde, Island har udviklet sit turisterhverv, hvor de i 2019 havde besøg af omkring to millioner turister.

Til sammenligning havde Grønland 104.000 besøgende fra udlandet, som bidrog med 414 millioner kroner til landets økonomi i 2019.

Corona-forbehold

Planen om at flyve turister til Kangerlussuaq skal planlægges i samarbejde med Departement for Sundhed, Coronasekretariatet og resten af Naalakkersuisut, understreger Pele Broberg.

Han erkender, at det hele afhænger af om landet generelt er gearet til en sådan åbning. Den del bliver vi måske klogere på i dag, hvor Naalakkersuisut og Landslægeembedet har inviteret til pressemøde klokken 13.00 om planen for genåbning af samfundet, og status på vaccinationsprocessen.

Det bliver med deltagelse af formanden for naalakkersuisut Múte Bourup Egede, naalakkersuisoq for sundhed Kirsten L. Fencker samt landslæge Henrik. L. Hansen.