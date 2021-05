Naalakkersuisoq Peter Olsen: Kunstskolen er forsømt

Redaktionen Torsdag, 13. maj 2021 - 10:14

- Vi er jo kun lige gået i gang.

Efter 13 arbejdsdage som ny Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, påpeger Peter Olsen (Inuit Ataqatigiit) over for AG, at den konkrete fremtid for Eqqumiitsuliorneq Ilinniarfik - Grønlands Kunstskole – ikke ligger fast.

I hvert fald ikke, hvad angår det tidligere Naalakkersuisuts principbeslutning i 2017 om, at skolen var blandt fire uddannelsesinstitutioner, som skulle rykkes ud af Nuuk og i stedet placeres i de såkaldte campus-byer langs vestkysten.

For Kunstskolens vedkommende gjaldt udflytningen Aasiaat i Kommune Qeqertalik. Byen, hvor Peter Olsen ved årets kommunalvalg opnåede flest stemmer og kunne sætte sig i borgmesterstolen, hvilket han som bekendt fravalgte til fordel for en post i det nye Naalakkersuisut.

- Vi har ikke taget stilling til den tidligere principbeslutning (om udflytningen, red.), så det kan jeg ikke udtale mig om, lyder det fra ham.

En forsømt skole

Til gengæld vil han gerne for egen regning forklare, hvordan han personligt ser på Kunstskolen.

- Jeg mener, skolen er forsømt gennem mange år. Og det vil jeg gerne gøre noget ved.

Han anfører, at de fysiske rammer for Kunstskolen ikke er tidssvarende og trænger til en renovering.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: