Naalakkersuisoq om offerrådgivning: Har vi hænder nok?

- Jeg kan ikke se noget til hinder for, at man også indfører offerrådgivning her, som man har det i Danmark. Det må hænge sammen med den servicering af borgere, man har i Rigsfællesskabet.

Sådan lyder det indledningsvist fra naalakkersuisoq for justitsvæsen Naaja H. Nathanielsen (IA) om udsigten til, at Grønland skal have en offerrådgivning i sin politikreds, på linje med rigets øvrige politikredse.

Det skriver avisen AG.

Imidlertid er det langt fra problemfrit bare at vedtage, at Grønland skal være omfattet af offerrådgivning, understreger naalakkersuisoq Offerrådgivningen er forankret i politikredsene, men det er frivillige personer, der har meldt sig til at være rådgivere (se også boks, red.). Og her har Grønland en udfordring ifølge Naaja H. Nathanielsen:

- Der har jeg en bekymring, for jeg kan se, vi driver rovdrift på de frivillige kræfter her i landet. Vi har brug for flere, nye kræfter til at løfte det her.

