Naalakkersuisoq om Naleraq-udtræden: Vi respekterer deres valg

Onsdag, 03. januar 2024

Forhandlinger om Naalakkersuisuts skattereform har nået sin slutspurt. Men det er kommet frem, at ikke alle partier underskriver aftalen, når den bliver præsenteret af Naalakkersuisut, efter Naleraq har smækket med døren fra forhandlingerne.

Naalakkersuisoq for finans og skatter, Erik Jensen (S), der på vegne af Naalakkersuisut fører forhandlingerne, respekterer partiets valg.

- Jeg tager det til efterretning. Selvfølgelig respekterer Naalakkersuisuts Naleraqs valg om at træde ud af forhandlingerne. Partiet må selv bestemme, om de vil være med til at tage ansvar, eller ikke indgå en aftale om målene, siger Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.

Alle partier bliver hørt

Samtlige partier er blevet bedt om at komme med skriftlige forslag samt dertilhørende finansieringsmuligheder i midten af december. De partier, der ikke kunne give forslag med finansieringsmuligheder på skrift til Naalakkersuisut har fået forlænget fristen, så de kan være med, oplyser Naalakkersuisoq for finans og skatter.

- Vi arbejder for at have flest muligt partier med i reformarbejdet, og er lydhøre overfor forslag. Kravet er, at der skal ligge klare finansieringsmuligheder, siger han.

Reformaftale kommer på plads snart

Naleraq kritiserer Naalakkersuisut for blandt andet at gøre for lidt i forhold til at mindske udgifter indenfor den offentlige administration.

- Vi har udarbejdet forslag til at mindske den massive administration, som det offentlige har. Men jeg kan forstå, at det åbenbart ikke er nok for Naleraq, siger Erik Jensen.

Naalakkersuisoq oplyser, at de afsluttende møder starter i næste uge, hvor de sidste detaljer i reformarbejdet sættes på plads.

- Jeg er trods alt fortrøstningsfuld over, at vi fortsat har de fleste partier med i forhandlingerne. Og forventningen er, at de fleste partier vil være med til at tage ansvar om skattereformen, som vi forventer at kunne præsentere indenfor en kort periode, slutter Erik Jensen.