Naalakkersuisoq modsiger sig selv

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 13. marts 2019 - 17:19

Direktøren i Grønlands Erhverv, Brian Buus Pedersen, forstår ikke, hvor nogle af de store fiskeriselskaber ikke er repræsenteret i den kommende fiskerikommission, som skal bestå af 12 medlemmer.

Kritikken blev fremført i KNR.gl, og det har fået Nikkulaat Jeremiassen til at skrive en pressemeddelelse, hvor han formår at skyde sig selv i foden.

Nikkulaats afvisning

- Jeg vil afvise GE`s udtalelse om, at fiskeriselskaberne ikke vil blive repræsenteret i

Fiskerikommissionen. I kommissorium for Fiskerikommissionen, som blev offentliggjort, den 8. marts, står der udtrykkeligt, at Fiskerikommissionen, der vil blive nedsat i marts 2019, vil have medlemmer udpeget af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug efter indstilling af en repræsentant fra hver af følgende organisationer: KNAPK, SQAPK, SIK, GE, NUSUKA, Revisionsselskaberne, Grønlands Naturinstitut og Grønlandsbanken. Og at Kommunerne indstille et medlem i fællesskab, skriver Nikkulaat Jeremiassen.

Nikkulaat Jeremiassen henviser til nogle utvetydige vendinger i finansloven, som han åbenbart ikke har læst indenad, idet han i selvsamme presssemeddelelse skriver:

Modsigelsen

- Og det står blandt andet utvetydigt i finansloven, at parterne er enige om, at der nedsættes en

fiskerikommission med repræsentanter fra blandt andet erhvervet og dets organisationer, skriver Nikkulaat Jeremiassen ordret.

Brian Buus Pedersen frygter, at vigtig viden om særligt eksportmulighederne inden for fiskerierhvervet går tabt i fiskerikommissionens arbejde, hvis kommissionen ikke er repræsenteret med nogle af de store aktører i fiskerierhvervet.