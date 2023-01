Naalakkersuisoq lover gennemgribende analyse efter ny kritik

Thomas Munk Veirum Onsdag, 11. januar 2023 - 10:08

Tirsdag kunne Sermitsiaq.AG fortælle, at der var ny kritik af økonomistyringen i Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, der har naalakkersuisoq Peter P. Olsen (IA) i spidsen.

Finans- og Skatteudvalget udtalte på et møde kort før jul således kritik af, at der i sidste øjeblik inden årets afslutning skulle rokeres rundt på nogle konti i departementet - i et tilfælde skulle 5,1 millioner kroner flyttes. I efteråret var rod i økonomistyring under departementet ligeledes årsag til hård kritik af naalakkersuisoq.

Peter P. Olsen har sendt et skriftligt svar på kritikken, og han oplyser, at han tager udvalgets bemærkninger til efterretning.

Derudover skal der laves en analyse, som skal afhjælpe problemerne:

- For at undgå fremtidige overskridelser vil Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke snarest muligt foretage en gennemgribende analyse på tværs af konti og aktiviteter med henblik på at få et fyldestgørende overblik til brug for fremtidig budgettering og økonomistyring, så budgetoverskridelser så vidt muligt kan undgås, skriver Peter P. Olsen i svaret.