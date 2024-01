Fik hård konkurrence af et talentshow: Minimal interesse for sundhedsforlig

Dorthea Reimer-Johansen Fredag, 19. januar 2024 - 14:49

Kulturhuset Taseraliks parkeringsplads er propfyldt med biler på slaget 19.00 torsdag aften. Mange mennesker er nemlig på vej til Taseralik for at se enten borgermøde, arrangeret af naalakkersuisoq for sundhed eller et talentshow, som er arrangeret af Qeqqata Kommunia.

Naalakkersuisoq for sundhed, Agathe Fontain (IA), er i Sisimiut for at afholde et borgemøde i Sisimiut om sundhedsforlig. Partierne i Inatsisartut har tilbage i november 2023 indgået aftale om et sundhedsforlig, der er politiske rammeaftale for arbejdet med en styrkelse af sundhedsområdet.

Mens Agathe Fontain er i Sisimiut for at tale om sundhedsforlig, arrangerer Qeqqata Kommunia et talentshow, hvor personer kan vise deres talenter og vinde præmier til tusindevis af kroner.

Minimal interesse for sundhed

Inde i Taseralik er der mange mennesker. Talentshowet finder sted i den større sal, der er propfyldt med mennesker - omkring 200 personer, hvor flere personer er nødt til at stå og kigge, da alle siddepladser er optaget. I den mindre sal afholdes naalakkersuisoqs borgermøde, hvor der er omkring 10 personer, og en del stole er ledige.

Mens der er klapsalver og jublen ved siden af, informerer naalakkersuisoq for sundhed om sundhedsforlig, som indeholder sikring af akut og almen behandling uanset bosted, nye kræftpakker, tryg fødsel og graviditet, fokus på psykiatrien, bedre fundament for rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale, og et sundhedsvæsen tilpasset grønlandske forhold.

Personcentreret behandling

Da Naalakkersuisoq er færdig med at fremlægge sundhedsforliget åbnes der op for spørgsmål. Nogle spørgsmål handler blandt andet om lægens tid.

For eksempel bliver syge mennesker nødt til at vente længe på deres tid til behandling, fordi lægen ikke har tid. En kvinde synes, at sundhedsvæsenet bør fokusere på personen i stedet for at fokusere på lægens tid her i Grønland.

Hun mener, at man bør overflytte patienter til Nuuk eller Rigshospitalet i stedet for at vente på lægen her i Grønland. Naalakkersuisoqs ansatte noterer de fremmødtes udsagn.

Fejl i informationen

Ifølge ministersekretæren havde naalakkersuisut fået forkerte oplysninger, og derfor faldt de to arrangementer oveni hinanden.

- Det er meget ærgeligt for os. Havde vi vidst det, så havde vi ændret datoen for borgermødet, siger ministersekretær Nukaaka Tobiassen på vegne af Naalakkersuisoq for Sundhed, Agathe Fontain, til Sermitsiaq.AG

Borgemødet sluttede klokken 21.00. Talentshowet sluttede også på samme tid.