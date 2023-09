Naalakkersuisoq forsvarer kritiseret ændring af skatteregler

Thomas Munk Veirum Onsdag, 06. september 2023 - 11:42

Et forslag om ændringer i skattelovgivningen har fået en kølig velkomst i erhvervslivet. Parter som Grønlands Erhverv (GE), Grønlandsbanken og Grønlands Revision har udtrykt bekymring for, at forslaget blot vil føre til øget bureaukrati og flere ansatte i Skattestyrelsen.

Naalakkersuisoq for finanser deler dog ikke bekymringen og påpeger i stedet, at forslaget er vigtigt at få på plads efter dialog med udenlandske investorer. Det oplyser hun til Sermitsiaq.AG.

Blandt Naalakkersuisuts ændringer er introduceringen af en ny ordning, som skal lempe eventuel udbytteskat til visse selskaber uden for Grønland. Ordningen vil omfatte selskaber med udnyttelsestilladelser indenfor råstoffer, vandkraft og kommerciel udnyttelse af is- og vand.

- Kan ikke vente på en større reform

Kritikerne ønsker i stedet, at Naalakkersuisut bruger kræfterne på en decideret skattereform. Naalakkersuisoq for finanser, Naaja H. Nathanielsen (IA), siger, at lovændringerne sker efter dialog med investorer:

- Kort fortalt er det pågældende lovforslag en opfølgning på finanslovsaftalen 2023. Ønsket om tilretningen er en direkte følge af vores dialog med udenlandske investorer, og det kan ikke vente på en større reform, da vi har en række store udbud i 2024, som reglerne skal gælde for.

- Så set i det lys deler jeg ikke GEs bekymring, lyder det fra Naaja H. Nathanielsen i et skriftligt svar.

Skatteprovenu på 0,0

I et høringssvar i forbindelse med lovarbejdet skriver GE:

- Når man har udarbejdet et forslag, der efter eget ”udsagn” indebærer et skatteprovenu på kr. 0,00, og som samtidig forudsætter en større arbejdsbyrde for skatteforvaltningen og dermed større offentlige udgifter, anbefaler GE at man udsætter forslaget og i stedet arbejder på at forberede en egentlig skattereform i Grønland.

Naalakkersuisoq erklærer sig til enig i behovet for en reform, og hun har i august bebudet, at forhandlingerne er i gang. Arbejdet er dog opdelt i to områder, hvorfor arbejdet med reformering af erhvervsbeskatning endnu ikke er gået i gang:

- Aktuelt arbejdes der på at gøre reformen af den personlige indkomstbeskatning færdig.

- Derefter tager vi fat i erhvervsbeskatningen. Jeg har allerede holdt et “hilse på” møde med GEs nye formand og fortalt hende om planerne og sagt, at vi meget gerne vil have GE med ind i det arbejde, lyder svaret fra naalakkersuisoq.

Vil skynde sig langsomt

I sidste uge meddelte Naalakkersuisut, at det ikke blev muligt at nå i mål med et kompromis om en ny fiskerilov til efterårssamlingen. Naaja H. Nathanielsen mener dog fortsat at det er realistisk at lande en skattereform af personbeskatningen inden for kort tid:

- Spørgsmålet er alene, hvor omfattende den bliver, og hvor mange partier, der deltager, lyder det fra naalakkersuisoq, der oplyser, at der er blevet drøftet en række scenarier med de øvrige partier:

- Hen over sommeren er der regnet på det scenarie, der tegner sig. Det skal nu forelægges partierne. En skattereform vil påvirke alle landets borgere, ikke kun erhvervslivet. Og derfor er det væsentligt at skynde sig langsomt, skriver Naaja H. Nathanielsen.