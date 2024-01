Naalakkersuisoq om børneprostitution: Frygter flere frygtelige sager

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 16. januar 2024 - 17:16

En rejserapport fra børnerejseholdets rejse til Sisimiut har vakt opsigt. I rapporten fremgår det nemlig, at børnerejseholdet har optrevlet et netværk af børneprostitution i Sisimiut under deres ophold i starten af 2022.

- Som Naalakkersuisoq er jeg blevet orienteret omkring sagen i Sisimiut, det interessante er, at børnene aldrig havde henvendt sig til kommunen, men følte sig trygge nok til at fortælle om deres forehavende til rejseholdet, oplyser Naalakkersuisoq for børn og unge, Aqqaluaq B. Egede (IA) under et pressemøde tirsdag.

LÆS OGSÅ: Orientering til kommunen: Netværk af børneprostitution optrevlet

Han påpeger, at det formentlig skyldes, at børn bor i et lille samfund, hvor alle kender alle, hvilket kan være en barriere for, at børn fortæller om deres oplevelser til andre.

- Derfor er det aldeles godt, at vi har et uafhængigt børnerejsehold, der kan tage hånd om børnene, og at de formår at skabe kontakt og tryghed, så børn åbner op og fortæller om deres oplevelser, siger han.

Der kan komme flere sag

Overfor Sermitsiaq.AG oplyser naalakkersuisoq, at han ikke har kendskab til lignende netværk andre steder i landet. Det kan dog ikke udelukkes, at flere ubehagelige sager kan dukke op gennem rejseholdets arbejde, frygter naalakkersuisoq:

- Hvilke sager, det kan dreje sig om, kan vi selvfølgelig ikke gisne om. Men vi må forvente, at der kan dukke flere ting op, som vi ikke har lyst til at høre men som vi skal forholde os til, siger Aqqaluaq B. Egede.

LÆS OGSÅ: Stiller spørgsmål: Vil til bunds i sag om mulig børneprostitution

Han bemærker desuden, at tonen i samfundsdebatten har været hård efter omtalen af at et børneprostitutionsnetværk var blevet afdækket:

- Jeg vil opfordre til god tone under debatten. Jeg mener, at vi som samfund skal finde fælles løsninger for børnenes skyld, og det kan vi gøre ved at tale sammen i god tone, siger han.