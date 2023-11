Advarer mod vold i den digitale verden

Thomas Munk Veirum Lørdag, 25. november 2023 - 11:50

Vold kan være andet en fysisk mishandling, og det har eksempelvis spredt sig ind i den digitale verden.

Det problem gør naalakkersuisoq for ligestilling, Naaja H. Nathanielsen (IA), opmærksom på i anledning af FN's dag imod vold mod kvinder.

Nathanielsen udtaler, at i en tid, hvor teknologien har været med til at ændre vores måde at have relationer på har volden fundet vej ind i den digitale verden.

- Volden rammer begge køn og alle kroge af samfundet. Og vold finder hele tiden nye måder at vise sig på.

Må tage ansvar hver især

- Chikane, trusler og tvang har udvidet voldens rækkevidde og påvirker utallige kvinder og piger i deres daglige liv online. Ikke mindst i en tid, hvor sociale medier er blevet hverdagskost, skriver Naaja H. Nathanielsen i en pressemeddelelse.

Hun understreger, at vi alle hver især må tage ansvar for at skabe sikre online rum, hvor respekten for hinanden er afsættet og enhver kan færdes i sikkerhed.

Naaja H. Nathanielsen siger også, at vold mod kvinder og piger fortsat er et af de mest udbredte og gennemgribende problemer verden over.

- Derfor er det også i år vigtigt at markere FN’s dag imod vold mod kvinder. For vi har i samfundet skræmmende tal, der viser at alt for mange kender volden personligt, udtaler naalakkersuisoq.