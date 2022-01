Naaja: Ikke enig i Greenland Minerals’ fortolkning

Redaktionen Fredag, 14. januar 2022 - 13:10

Greenland Minerals, der siden 2011 har postet mere end 600 millioner kroner i udviklingen af deres råstofprojekt ved Kuannersuit - og som nu må se projektet skrinlagt som følge af den nye uranlov - har ikke opgivet kampen med myndighederne.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

I en børsmeddelelse fra den 20. december lyder det, at de efter et møde med Departementet for Råstoffer har indtryk af, at loven fratager dem deres erhvervede rettigheder, og at der er tale om en ekspropriation uden kompensation. De skriver også, at de har anmodet om et møde med naalakkersuisoq for råstoffer, Naaja Nathanielsen, der overfor Sermitsiaq bekræfter, at der er sat et møde op med selskabet i februar måned. Naaja Nathanielsen fortæller, at der efter mødet mellem departementet og selskabet blev udarbejdet et fyldigt referat, der blev sendt til kommentering hos Greenland Minerals.

– Greenland Minerals blev anmodet om at komme med rettelser eller input til referatet senest den 29. december. Der blev ikke modtaget indsigelser. Dog har jeg noteret, at Greenland Minerals allerede den 20. december er ude med en børsmeddelelse, hvor de blandt andet skriver, at de søger et møde med mig, hvor de vil anføre, at de mener at loven er udtryk for ekspropriation uden kompensation. En fortolkning jeg ikke er enig i, siger Naaja Nathanielsen.

