Naajaat-borgere i katastrofal situation

Siden 21. december har flere fiskere og fiskerfamilier i Naajaat ikke haft indtjeningsmulighed, efter store bølger fra et kælvende isbjerg raserede stranden og ødelagde seks joller.

De berørte fiskere og deres familier, der alle er afhængige af indtjening fra sælfangst og fiskeri efter hellefisk, har stadig ikke mulighed for, at forsørge sig selv, og nu venter de på, at havisen har lagt sig, så de kan genoptage fiskeriet.

På trods af tidlig indsats fra KNI A/S og Polaroil med donationer i form af brændstof til opvarmning af huse, hundefoder samt julemad, er donationerne nu brugt op, og nu får de berørte familier hjælp fra de lokale. Derfor føler de sig ladt i stikken af myndighederne, der ikke yder ekstraordinær hjælp, da hændelsen ikke anses for, at være en nød- eller katastrofesituation. Avannaata Kommunia har straks efter hændelsen i Naajaat lejet to joller, der kan bruges af de berørte, ligesom kommunen i forbindelse med beredskabsindsats har købt en ny jolle, der for tiden bruges til at hente frisk vand til bygden.

Borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen, Siumut, har efterfølgende været i dialog med formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, Siumut, som overfor borgmesteren har anbefalet, at kommunen selv varetager opgaven af ansøgninger om erstatning af nye fartøjer og fangstredskaber.

Erstatningssagerne er modtaget i kommunens erhvervsafdeling, som igen er videreført til KNAPK’s konsulenttjeneste. KNAPK har dog tidligere udmeldt, at behandling af erstatningssager gennem forsikringsselskaber kan være besværlige, når det gælder ødelæggelser forårsaget af naturkatastrofer.

Men erhvervsfiskere og fangere, der har mistet deres udstyr eller redskaber, kan søge om genetableringsstøtte til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Palle Jerimiassen understreger, at alle borgerhenvendelser fra Naajaat ikke behandles ekstraordinært.

Vanskelig situation

Abigail Petersen, der er medlem af bygdebestyrelsen i Naajaat bekræfter, at alle de seks jolleejere ikke har mulighed for at tage på fangst eller fiskeri, og at de mere eller mindre er afhængige af hjælp fra andre familiemedlemmer. Hun påpeger, at bygdebestyrelsen efter hændelsen heller ikke er blevet kontaktet eller orienteret af Avanna- ata Kommunia om kommunale tiltag.

– Der er ingen mærkbar kommunal indsats efter den ulykkelige hændelse, ligesom vi ikke kender noget til, om kommunen har købt en ny båd, som vi kan benytte. Det lader til, at kommunen ikke har i sinde at træde i karakter, selv om der er børnefamilier, der er alvorligt ramt netop i denne tid, siger Abigail Petersen.

