Naaja Nathanielsen: Svært at sige fra over for sexchikane

Walter Turnowsky Onsdag, 04. marts 2020 - 08:04

Kender man Naaja Nathanielsen, så oplever man en stærk og uafhængig kvinde, der ved, hvad hun vil. I sin tid som politiker for IA og siden som løsgænger har hun ikke været bange for at sige sin mening og om nødvendigt også gå ind i hårde debatter.

Men hun har oplevet, at en enkelt krænkende sætning kan få al den styrke til pludseligt at forsvinde for en tid.

- Jeg følte mig pludselig enormt lille, fordi det hele blev reduceret til at handle om min krop, siger hun til Sermitsiaq.AG.

På overfladen lyder episoden, som hun henviser til, måske ikke så alvorlig. Naaja Nathanielsen beskriver den således på facebook:

- Jeg skulle forklare dem nogle processer i finanslovsarbejdet. Da jeg var færdig, havde de intet fagligt at byde ind med, men endeligt sagde deres politiske leder: “Du har en god røv i de bukser”. Der var ingen berøringer, der var andre mennesker ude på gangen, jeg var ikke alene. Men jeg følte mig klædt af og udstillet og helt vildt flov af en eller anden grund. Jeg fik mumlet noget i retning af, at det ikke var min røv, han skulle forholde sig til og gik.

Nedvurdering

Naaja Nathanielsen forklarer, at det netop er, fordi selve episoden ikke virker så voldsom, at hun har beskrevet den.

- Det er langt fra den eneste gang, jeg har oplevet sexchikane. Når jeg har valgt at fortælle om denne krænkelse, så er det for at vise, hvor krænkende selv en enkelt sætning kan være.

- Jeg forventer jo ikke, at jeg skal vurderes på min krop, når jeg går ind til et fagligt møde. Når jeg blev så handlingslammet, så skyldes det, at man fuldstændigt trækker respekten væk under mig.

- Magtbalancen skifter i samme øjeblik sådanne ord bliver sagt.

Naaja Nathanielsen fortæller, at både selve krænkelsen og hendes egen manglende reaktion efterfølgende gik hende på.

- Jeg følte, at jeg fik pålagt skam af de ord og den kendsgerning, at de øvrige mænd bare så på.

- Jeg gik aldrig i de bukser igen.

Føler sig alene

Flere af de kvinder, der har skrevet om krænkelser til Siumut-ledelsen, beskriver på tilsvarende vis, hvordan de frøs til is i situationen. Andre kilder har ligeledes beskrevet denne reaktion over for Sermitsiaq.AG.

Også efterfølgende kan det være svært at påtale sexchikanen eller ligefrem melde den til politiet i de tilfælde, hvor der er tale om et fysisk overgreb.

- Man føler sig meget alene, når man har været udsat for sådan en krænkelse. Fordi emnet fortsat er så tabubelagt, er det svært at tale om, siger Naaja Nathanielsen.

Ros til de ti kvinder

Ligeledes beskriver mange kvinder, at de frygter reaktionen fra krænkeren og hans omgivelser.

- Derfor er det så vigtigt, at de ti kvinder er gået sammen om deres henvendelse. Det er ved at stå sammen, at vi fællesskab kan bekæmpe denne usunde kultur.

- Som jeg selv har oplevet det, kan det være uhyre svært at sige fra i situationen. Men hvis vi skal tage dette opgør, så er det vigtigt, at man efterfølgende finder modet til at påtale sexchikanen.

- Der ligger en stor styrke i at tage afstand i fællesskab. Derfor fortjener de ti kvinder stor ros, fastslår Naaja Nathanielsen.