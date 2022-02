Naaja Nathanielsen: Mere realisme og færre vidtløftige mål

Redaktion Fredag, 25. februar 2022 - 15:44

For snart 10 år siden udråbte Naalakkersuisut råstofferne i undergrunden til at udgøre det tredje ben, der udover fiskeri og turisme skulle bane vejen for en selvbærende økonomi.



Sådan er det ikke gået. Det skriver avisen Sermitsiaq.



I dag er der to aktive mineprojekter i Grønland, og der er ikke udsigt til, at en hær af nye projekter kommer i gang med eksport af råstoffer lige foreløbig. Alligevel er naalakkersuisoq for finanser, råstoffer, justitsområdet og ligestilling Naaja Nathanielsen, tilfreds; for mineselskabernes forundersøgelser og efterforskning bidrager med vigtig viden om vores lands ressourcer.



– Tidligere strategier på det her område var ret vidtløftige og satte høje mål for, hvor mange råstofprojekter, der skulle i gang. Det kommer jeg ikke til. For det første er det her område meget bestemt af verdensmarkedspriserne. For det andet er aktiv minedrift ikke det eneste parameter i vores råstofstrategi; det handler også om indsamling af rådata. Vores land er ikke afdækket, og vi har brug for at blive klogere på vores ressourcer. Vi oplever, at der er et lige så stort arbejde i at formidle data og fakta til potentielle investorer, som der er i at finde ressourcerne i undergrunden, siger Naaja Nathanielsen til Sermitsiaq.

