Naaja Nathanielsen: Vi er landet et godt sted med råstofloven

Redaktionen Lørdag, 17. juni 2023 - 11:38

Forårssamlingens sidste debat om råstofloven fik konsekvenser for Aqqalu B. Egede (IA), der måtte overdrage ansvaret for råstoffer og justitsområdet til Naaja Nathanielsen (IA), der har siddet med området tidligere, og som i forvejen har ansvaret for finanser og ligestilling.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Dermed har Naaja Nathanielsen fået endnu mere at gabe over i sit departement. Men hun er faktisk tilfreds med at få råstofferne tilbage, og ser frem til en konstruktiv dialog med erhvervslivet om den netop vedtagne råstoflov, som Grønlands Erhverv ellers har kaldt både investorfjendsk og et tilbageskridt for erhvervslivet.



– Råstofferne er et område, som jeg trives godt med, og som jeg har haft ansvaret for før. Men det er også et område, som har krævet nogle forandringer, og det har vi faktisk arbejdet på igennem mange år. Vi har længe ønsket en tredeling af loven, så den i højere grad blev målrettet de forskellige brancher, siger Naaja Nathanielsen.

