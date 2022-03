Naaja Nathanielsen: Kvinder er mere udsatte

Merete Lindstrøm Tirsdag, 08. marts 2022 - 17:43

Vi bor i en verden hvor mænd og kvinder ikke er lige. Det er ikke til diskussion. Det er faktuelt. Selv i vores velordnede samfund, der ikke kender til krig og hungernød er det et faktum, sådan starter Naalakkersuisoq for ligestilling sin pressemeddelelse i anledning af kvindernes internationale kampdag.

- Kvinder ER mere udsatte for partnervold end mænd. Kvinder bliver oftere dræbt af deres partnere. Kvinders livsløn ER lavere end mænds. Kvinder har sværere ved at komme til tops i erhvervslivet uden at det forklares med manglende kompetencer. Og kvinder er underrepræsenterede i de politiske beslutningsprocesser. Endeligt er kvinder oftere udsat for krænkelser og sexchikane. Alt dette er fakta, skriver Naaja Nathanielsen.

Derfor er diskussionen ikke, OM der brug for en kampdag for kvinder, men hvad vi kan gøre for at gøre denne dag overflødig, mener naalakkersuisoq.

Hun sender en række konkrete forslag afsted til befolkningen, som måske kan gøre uligheden lidt mindre i samfundet.

Vi kan opmuntre vores børn til at forfølge deres interesser, uanset hvad de måtte være. Ikke mere snak om pigelege og drengelege.

Vi kan bekæmpe hverdags-sexisme. Vittigheder om kvinders intelligens og kroppe er ikke specielt sjove og ingen kvinder drømmer om at blive taget på røven af en kollega!

Vi skal opmuntre kvinder til at blande sig i politik – det er en skam at vi har så få kvinder i kommunalbestyrelser og i Inatsisartut. Vi har brug for begge køn for at træffe balancerede beslutninger.

Mænd kan tage et større ansvar derhjemme og dermed blive ligeværdige partnere for deres koner.

Og så de helt oplagte: vold, voldtægt, kontrollerende jalouxi og andre krænkelser er aldrig kvindens skyld.

Hvis vi tænker at kvinder selv er ude om at blive udsat for krænkende adfærd skal vi se vores fordomme i øjnene. Så er det os der har et problem.

- Jeg inviterer alle ind i kampen for et bedre og mere ligestillet samfund, hvor vi anerkender, at vi ikke gør det godt nok lige nu.

God kampdag, slutter Naaja Nathanielsen.