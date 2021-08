Naaja Nathanielsen: Intet benspænd for nye miner

Redaktionen Torsdag, 12. august 2021 - 17:46

Nul-tolerance-loven over for uran og andre radioaktive stoffer kommer ikke til at spænde ben for en mine ved Kringlerne. Det skriver avisen AG.

Der er intet i vejen for, at direktør Greg Barnes, Tanbreez, kan realisere sine planer om at udvinde sjældne jordarter i Sydgrønland, forsikrer naalakkersuisoq for råstoffer Naaja Nathanielsen.

- Det kan godt lade sig gøre. Med den viden, vi har nu, kommer Tanbreez ikke over grænsen for radioaktivt indhold. Selskabet har allerede fået en udnyttelsestilladelse, siger hun.

Departementschef Jørgen Hammeken-Holm, Råstofdepartementet, tilføjer:

- Selskabet vil kunne åbne en mine, hvis Greg Barnes kan skaffe kapital nok. Sammensætningen af sjældne jordarter er unik. Der findes ikke et produktionsapparat i dag, som kan håndtere det. Så det problem skal løses, hvis minen skal i gang.

- Der kan være et mindre afgrænset område med for høj mængde uran i deres område. Men projektet som helhed overholder de nye regler.

- Vi mangler endnu noget mere dokumentation af geologien i området. Men projektet skrider fremad. Der er en god udvikling. Det er en af verdens største forekomster af sjældne jordarter, og projektet ser lovende ud, siger Jørgen Hammeken-Holm.

