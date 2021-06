Naaja Nathanielsen: Vi skal have fakta på bordet

Redaktionen Fredag, 25. juni 2021 - 09:58

Kalaallit Airports (Kair) udbød i januar både landingsbaner og bygninger i Qaqortoq. Men endnu engang er tilbuddene fra entreprenørerne for høje i forhold til budgetteret, så nu afventer Kair en melding fra Naalakkersuisut i forhold til, hvad der skal ske videre frem med projektet i Qaqortoq.

Og den melding får de formentlig fredag, når repræsentanter fra Naalakkersuisut mødes med både finansudvalg og anlægsvalg, og hvor der umiddelbart efter bliver fremlagt en opdateret redegørelse for den samlede lufthavnspakke i forhold til både byggeproces, økonomi og udbudsrunde.

Fornyet politisk stillingtagen

Naalakkersuisoq for infrastruktur, Naaja Nathanielsen, vil dog gerne over for Sermitsiaq løfte lidt af sløret for, hvilke overvejelser koalitionen gør sig om den samlede lufthavnspakke, der allerede nu ser ud til at blive væsentlig dyrere end forventet. Det har allerede været fremme, at Kair ønsker at låne yderligere 900 millioner kroner til byggerierne i Nuuk og Ilulissat.

Og med nyheden om, at lufthavnsbygning og landingsbane i Qaqortoq også bliver markant dyrere end budgetteret, ser det ud til, at der er tal på bordet, der kræver fornyet politisk stillingtagen.

